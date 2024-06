Exfutbolista de Millonarios, Tolima y Junior lanzó a sus hijos al fútbol internacional

Roller Cambindo fue un rendidor y efectivo defensor central que tuvo una trayectoria relevante en el fútbol colombiano e incluso en el exterior, como quiera que también le prestó sus servicios a clubes de la primera división en Perú.

Ese mismo amor por el balón fue el que les inculcó a sus dos hijos: Felipe y Santiago, quienes mostraron condiciones futbolísticas y que están abriéndose camino no en nuestro país, sino a nivel internacional haciendo sus primeros pinitos en sus respectivas y florecientes carreras.

"Un saludo para todos y la verdad es que seguimos en el fútbol, vinculados, viendo muchos jugadores y tratando de ayudar a los más jóvenes talentos de nuestro país. En el caso de mis hijos salieron de Colombia porque veía mejores oportunidades y donde fueran bien aceptados. Eso no ocurrió en mi país, porque de pronto allá estigmatizan a los chicos porque son hijos de futbolistas", contó Cambindo, quien se inició en Millonarios en 1999 y que pasó por Deportes Tolima, Once Caldas, Junior, Ferrocarril, de Argentina; y en U de San Martín y León de Huánuco, de Perú, entre otros.

Roller Cambindo en su etapa en el Once Caldas. YOSHIKAZU TSUNO/AFP

El otrora zaguero central nacido en Buenaventura, en el Valle del Cauca, tampoco ha dejado de estar cercano al fútbol. Así contó que "ahora me encuentro en Estados Unidos y soy el encargado acá de la empresa CMARC, que representa a futbolistas. Ahí estamos con expertos, con recorrido y experiencia como Alejandro Comesaña, el hijo del profe Julio Avelino, a quien respeto y admiro muchísimo".

Roller Cambindo en acción de juego con el Tolima frente a Cerro Porteño, por Copa Libertadores. MAURICIO DUENAS/AFP

La carrera de Santiago Cambindo ya va en Estados Unidos

A la par de conversar con Roller, también se tuvo contacto con Santiago, quien contó que "nací en la ciudad de Bogotá, tengo 20 años, jugué en la escuela de mi papá 'El 10' y que después se convirtió en Dubai FC, participando en torneos locales y nacionales, al igual que en club VyV, en Selección Tolima salimos campeones, fui a Italia, y vive a Miami a jugar con Florida Soccer Soldiers, luego al equipo sub-20 del Houston Dynamo. Gracias a Dios, ese año quedamos campeones y pude desempeñarme muy bien. Ahora estoy en el equipo profesional Carolina CORE y soñando hacer una gran campaña y dejando el nombre de Colombia en alto",

Felipe Cambindo se hizo en Uruguay y ahora es profesional

"Soy Jonathan Felipe Cambindo, tengo 19 años, soy de 2004. Nací en Italia, en una ciudad llamada Perugia, pero crecí en Colombia, en Cali y Buenaventura. Desde pequeño, el fútbol siempre ha corrido por mis venas. El club que marcó la diferencia y me ayudó a formarme como jugador y persona fue el club Dubai FC, dirigido por mi padre. Allí me formé más en mi posición de defensor central. Luego, tuve un paso por el club Vargas y Virviescas. Posteriormente, estuve en un club de Uruguay llamado Danubio FC durante un año. Actualmente, juego en la primera división de la República Dominicana, en un equipo llamado Moca FC. Me he sentido muy bien y he venido creciendo mucho más como futbolista".