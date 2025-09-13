Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ExManchester United, con paso en la Selección de Francia, jugará con colombiano en Monterrey

ExManchester United, con paso en la Selección de Francia, jugará con colombiano en Monterrey

Hace un par de horas se confirmó noticia 'bomba' en el fútbol 'manito', con un futbolista francés como principal protagonista; colombiano sonríe.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 13, 2025 09:45 a. m.
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Stefan Medina jugador colombiano al servicio del Monterrey
Stefan Medina jugador colombiano al servicio del Monterrey
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad