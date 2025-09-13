ExManchester United, con paso en la Selección de Francia, jugará con colombiano en Monterrey

El delantero francés Anthony Martial fue anunciado este viernes como refuerzo del Monterrey, el club mexicano capitaneado por el defensor español Sergio Ramos.

"Anthony Martial se integra a los Rayados del Monterrey en una transferencia definitiva y con un contrato hasta 2027, con opción a un año más", anunció el equipo regiomontano en un comunicado publicado su página web.

"Anthony será el primer jugador francés en la historia del club", subrayó el Monterrey.

Los Rayados destacaron "la velocidad, la técnica individual y versatilidad como delantero" de Martial, de 29 años, llegado procedente del AEK Atenas de Grecia.

Nuestro atacante @AnthonyMartial en sus pruebas físicas y médicas.

En su nuevo club, Martial se reunirá con tres futbolistas que fueron sus compañeros en el Sevilla de España en la temporada 2021-2022: el mediocampista español Oliver Torres, el atacante argentino Lucas Ocampos y el extremo mexicano Jesús Corona.

Además, el internacional francés, que no defiende a los Bleus desde 2021, compartirá vestidor con dos figuras españolas: Sergio Ramos y el mediocampista Sergio Canales.

México será el quinto país en la carrera de Martial, que en su momento fue considerado uno de los grandes talentos de Francia. Antes jugó en su nación (Olympique de Lyon y Mónaco), en Inglaterra (Manchester United), en España (Sevilla) y más recientemente en Grecia (AEK Atenas).

Con la selección de Francia, Martial debutó en 2015 y ha jugado 30 partidos, en los que anotó dos goles. Fue campeón de la Liga de Naciones de Europa en 2021 y finalista en la Eurocopa 2016.

El Monterrey, comandado por el español Domènec Torrent, lidera actualmente el torneo Apertura 2025 del balompié azteca con 18 puntos en siete partidos.

¡El saludo de @AnthonyMartial a toda La Pandilla!



¡Ya te estamos esperando en la Casa Rayada!

Fundado en 1945, los Rayados han sido campeones de la liga mexicana en cinco ocasiones: México 1986, Clausura 2003, Apertura 2009, Apertura 2010 y Apertura 2019.

De esta manera, el futbolista francés compartirá cancha con el colombiano Stefan Medina, quien ya es considerado como una de las grandes figuras y emblemas del cuadro 'Rayados'.