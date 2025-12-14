Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Real Madrid sacó su orgullo, con muchas ganas de luchar y pelear" en la Liga

"Real Madrid sacó su orgullo, con muchas ganas de luchar y pelear" en la Liga

El conjunto 'merengue' se impuso 1-2 al Alavés, y tras el juego en Mendizorroza, los protagonistas en cancha dejaron sus impresiones. Real Madrid llegó a 39 puntos en la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
Real Madrid superó a Alavés en la Liga de España.
Real Madrid superó a Alavés en la Liga de España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad