"Real Madrid sacó su orgullo, con muchas ganas de luchar y pelear" en la Liga

El uruguayo Federico Valverde, capitán del Real Madrid en el triunfo en Mendizorroza ante el Alavés (1-2), aseguró que necesitaban el triunfo para "cambiar la dinámica" y resaltó el "orgullo, las ganas de luchar y pelear" como claves en la reacción.

"Después de varios partidos complicados era muy importante ganar para seguir peleando en LaLiga. Con muchas bajas por lesiones y por expulsiones, creo que el equipo sacó hoy su orgullo, con ganas de luchar y pelear. Nos llevamos tres puntos de un campo muy importante", analizó el volante 'charrúa'.

Real Madrid le ganó al Alavés en juego de la Liga de España.

"Teníamos muy claro que había que salir a ganar, luchar por tres puntos claves para seguir luchando por LaLiga. El equipo siguió insistiendo, peleando, luchando, trabajó con mucho orgullo. La primera parte antes del gol estábamos jugando muy bien, después nos replegamos mucho y nos costó salir jugando con balón pero encontramos el gol de Rodrygo y seguimos", añadió en Real Madrid TV.



Admitió Fede Valverde que está jugando con molestias físicas. "El equipo me necesitaba", confesó. Y reconoció que debía dar un paso al frente en el mal momento del Real Madrid como capitán. "Después de varias derrotas el equipo necesitaba vencer y yo, como capitán, tuve que hacerme cargo como primer responsable cuando las cosas no van bien. Hoy era un gran partido para cambiar esa dinámica".

Por último, felicitó al canterano Víctor Valdepeñas por su debut. "Felicito a 'Valde' que ha hecho un partidazo en su debut. Estamos muy contentos por él y ojalá tengan muchas oportunidades varios jóvenes de la cantera que siempre es lindo que debuten".

Real Madrid se impuso 1-2 al Alavés en la Liga de España.

Otras declaraciones

Thibaut Courtois, arquero belga del Real Madrid, aseguró que el triunfo en Mendizorroza ante el Alavés que corta la racha de dos derrotas consecutivas "es muy importante", pero reconoció que "el juego todavía no es el mejor".

"Es una victoria muy importante. El juego todavía no es el mejor pero en este momento lo importante es ganar, sacar los tres puntos y seguir adelante ganando el miércoles al Talavera y el sábado al Sevilla en casa para acabar el bien el año", aseguró.

Courtois resaltó la fortaleza mental de los jugadores del Real Madrid para reaccionar tras ser empatados y acabar ganando.

"Hemos mostrado mucho carácter, no hemos dejado de buscar la victoria y ha llegado con una gran acción individual. Es una buena victoria y hay que seguir trabajando", valoró en 'Real Madrid Tv'.

El belga alcanzó 200 victorias en 310 partidos disputados con el Real Madrid. "Es muy bonito llegar a estas cifras. Al final es un dato que se dice pronto. Ganar siempre es lo mejor, lo buscamos en cada partido. Este año hay que sumar muchas más".