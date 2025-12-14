Síguenos en:
Gol Caracol  / Real Madrid tomó un respiro, pero no despejó las dudas: victoria 1-2 sobre Alavés

Real Madrid tomó un respiro, pero no despejó las dudas: victoria 1-2 sobre Alavés

Kylian Mbappé y Rodrygo Goes anotaron los goles del Real Madrid en su visita al Alavés por la Liga de España. Pese al triunfo, los de Xabi Alonso están lejos de su mejor fútbol.

Por: EFE
Actualizado: 14 de dic, 2025
Real Madrid se impuso 1-2 al Alavés en la Liga de España.
AFP

