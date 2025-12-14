¿Era penalti? Polémica en Alavés vs. Real Madrid; Vinícius recibió golpe, pero no pitaron falta

Publicidad
La ajustada victoria 1-2 del Real Madrid sobre el Alavés en Mendizorroza dejó una estela de controversia centrada en una jugada crucial, que involucró a Vinícius Júnior en el tramo final del encuentro. Corría el minuto 86 cuando el delantero brasileño, en pleno desborde y encarando el área, fue contactado por el defensor Nahuel Tenaglia.
La acción fue rápida: 'Vini' cayó al césped tras recibir un golpe por parte del zaguero argentino, lo que provocó las airadas protestas de los jugadores blancos, quienes reclamaron inmediatamente la pena máxima. A pesar de la contundencia de la caída, el árbitro principal optó por dejar seguir el juego, desestimando la falta.
La tensión se elevó cuando el VAR intervino para revisar la incidencia. Sin embargo, tras unos minutos de incertidumbre, la decisión de campo fue ratificada: no había penal. Esa acción ha generado un fuerte debate post-partido, con parte de la afición y medios considerando que la patada sobre el brasileño era suficiente para señalar la infracción.
ESTO NO FUE PENAL PARA REAL MADRID: ¿QUÉ TE PARECIÓ?— SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tHlSeUANR7
