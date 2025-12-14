Síguenos en:
¿Era penalti? Polémica en Alavés vs. Real Madrid; Vinícius recibió golpe, pero no pitaron falta

¿Era penalti? Polémica en Alavés vs. Real Madrid; Vinícius recibió golpe, pero no pitaron falta

En el partido entre Alavés y Real Madrid por la Liga de España, el delantero brasileño Vinícius Júnior protestó una falta en el área, que para el juez y el VAR no fue penal.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 14 de dic, 2025
Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid.
Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid.
Foto: AFP
Foto: AFP

