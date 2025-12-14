Jhon Lucumí y la polémica jugada en Bolonia vs. Juventus; muchos pidieron penalti

La victoria 0-1 de la Juventus sobre Bolonia estuvo marcada por una tensa y controversial acción que ha desatado el debate en Italia. El protagonista del altercado fue el defensor colombiano Jhon Lucumí, quien se vio envuelto en una disputa física con el extremo portugués Francisco Conceição en el área local.

La polémica se gestó cuando Conceição cayó al césped. Lucumí intentó levantar a su rival de forma brusca, interpretando que estaba simulando. Sin embargo, el caleño perdió la calma y lo arrojó con fuerza al piso. La acción fue tan enérgica, que de inmediato, muchos pidieron la pena máxima; argumentando una conducta antideportiva y uso excesivo de la fuerza dentro de la zona de castigo.

El árbitro principal decidió no señalar el penalti, y aunque el Bolonia logró salvarse de esa jugada, la agresividad de Lucumí ha quedado bajo el foco de las críticas, dado que pudo significar un cobro desde el punto blanco que hubiese podido aumentar la ventaja de Juventus.

Jhon Lucumí, defensor colombiano que milita en Bolonia. Getty

Vea la polémica acción de Jhon Lucumí en Boolonia vs. Juventus por la Serie A:

Bruttissimo gesto di Lucumi che dopo che Conceicao è a terra fa questo senza nessuna sanzione disciplinare. #BolognaJuve pic.twitter.com/ihH1wLze1s — 𝐞𝐥𝐟𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥 (@romanista_asr_) December 14, 2025