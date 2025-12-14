Síguenos en:
Jhon Lucumí y la polémica jugada en Bolonia vs. Juventus; muchos pidieron penalti

Jhon Lucumí y la polémica jugada en Bolonia vs. Juventus; muchos pidieron penalti

En el partido entre Bolonia y Juventus por la Serie A italiana, el defensor colombiano Jhon Lucumí fue protagonista de una acción en la que agarró con mucha fuerza en el área a un rival.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 14 de dic, 2025
El defensor Jhon Lucumí en el Bolonia.
El defensor Jhon Lucumí en el Bolonia.
Getty

