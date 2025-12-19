Falcao y el equipo que vuelve a pensar en él; revive amor por el ‘Tigre’ y hablan de “posibilidad”

Falcao García viene estando activo en redes sociales luego de estos meses de alejamiento con el fútbol, tras su salida de Millonarios a mitad de año. Pero de a poco ha mostrado que quiere estar a punto en lo físico para seguir jugando en el 2026, ya en el cierre de su carrera como profesional. Y en las últimas horas salió la que podría ser una opción viable, en especial porque ya lo tuvieron en la mira.

Se trata de Gimnasia y Esgrima de La Plata, de Argentina, una liga que ya conoce por su paso en River Plate, y un club que en a principio del 2025 estuvo tentándolo y teniéndolo como una opción viable. Al final, el 'Tigre' siguió en los 'embajadores'.



Falcao García, opción de fichaje en Gimnasia de Argentina

El periodista Fernando Pujol fue el encargado de dar la primera información sobre el nombre del colombiano relacionado con el elenco de La Plata, algo que ya había sucedido meses pasados. "Al igual que en enero de este año, el nombre de Radamel vuelve a estar en lista", comenzó diciendo, pero de igual manera aclarando que "todavía no está en carpeta, pero hay una posibilidad".

Por la misma línea detalló que aunque Falcao es un delantero atractivo y con experiencia, desde la dirigencia "no es la única, e integra una serie de opciones pensando en reforzar la delantera".

El medio '0221', que cubre todo lo relacionado con Gimnasia y Esgrima de La Plata, también dio algunos detalles de lo que se viene rodeando con el goleador colombiano, con el máximo dirigente del club de acuerdo con que el 'Tigre' sea alguien que tengan en mente, no solo por su capacidad como futbolista, sino lo que genera en ventas de camisetas, boletas y demás.



Así las cosas, detallaron que "Carlos Anacleto en el cargo de presidente y con el mercado iniciándose, según le confirmaron a 0221.com.ar es una posibilidad, aunque no es la única pensando en reforzar la delantera, uno de los puestos que se pretende incorporar tras la charla que mantuvo Fernando Zaniratto con la Secretaría Técnica".

Falcao García da nueva pista sobre su futuro en 2026. Foto: @falcao.

El más reciente partido de Falcao García fue el 19 de junio de 2025, en la derrota 1-2 con Independiente Santa Fe, en el clásico capitalino de la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay-I del presente año, en el que marcó un golazo de tiro libre, pero al perder, quedó sin chances de ir a la final de aquel semestre. En la rueda de prensa tras ese compromiso, estalló contra el arbitraje, algunos hinchas de otros equipos y un sector de la prensa. No siguió en Millonarios y estos meses ha estado entre su familia y entrenándose en solitario.