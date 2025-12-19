Falcao García volvió a club en el que ya había jugado; así se alista e hinchas se ilusionan

Radamel Falcao García duró todo el segundo semestre de 2025 sin club y alejado de las canchas. Sin embargo, su carrera como jugador no ha terminado, según él mismo se encargó de decirlo en varios medios de comunicación.

De hecho, en el sorteo de grupos del Mundial 2026, al que fue invitado por la FIFA como integrante del grupo de leyendas internacionales, comentó que en enero se podría unir a un nuevo equipo, aunque no dio pistas sobre cuál elenco sería si se tiene en cuenta que su nombre no ha sonado en el mercado de fichajes.

De hecho, después de que salió de Millonarios, a mediados de 2025, se especuló con su retiro del fútbol, pero el popular ‘Tigre’ se niega a cerrar su historia como profesional y se alista intensamente para retornar a los estadios como jugador.

Por ello, adeanta su propia pretemporada, como lo ha dejado ver en varias publicaciones, en las que aparece con un preparador físico haciendo toda clase de ejercicios de fuerza, potencia, velocidad y demás para retomar su nivel.



Lo particular es que, lejos de estar disfrutando la época navideña con su familia, suda a más no poder, lo que se evidenció en su último video, que causó sorpresa entre sus seguidores, debido al lugar en el que se grabó.



Falcao García vuelva a club en el que ya jugó; se pone a punto

El atacante de 40 años de edad se mostró el 19 de diciembre ejercitándose en solitario en un gimnasio y en un campo de entrenamientos lleno de escudos del Rayo Vallecano de España, lo que da a entender que se trataría de una sede de esa institución madrileña en la que el ‘Tigre’ militó entre 2021 y 2024.

Y aunque la filmación no está marcada con la ubicación ni la fecha en la que se efectuó, se ve al samario pateando el balón, algo que en videos anteriores no había hecho. Es decir, que ya no solo se enfoca en lo físico y busca nuevamente familiarizarse con el esférico.

Al respecto, el excapitán de la Selección Colombia solo dejó un escueto mensaje en el que indica que está en plena actividad: “No paramos”.

Lo cierto es que aún no se sabe con qué equipo firmará y si el Rayo Vallecano le abrió las puertas solo para entrenar o si habría algún tipo de acercamiento para una posible vinculación con una escuadra en la que los aficionados siempre tuvieron afecto por él.

Acá, el video que él mismo publicó: