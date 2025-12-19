Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Falcao García volvió a club en el que ya había jugado; así se alista e hinchas se ilusionan

Falcao García volvió a club en el que ya había jugado; así se alista e hinchas se ilusionan

El delantero colombiano sorprendió con las imágenes que publicó de su pretemporada, pues no ha parado de avisar que regresará en enero de 2026 a la competencia profesional.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Falcao García entrena en sede del Rayo Vallecano para volver a jugar.jpg
Falcao García entrena en sede de club por el que ya pasó.
Foto: @falcao.

Publicidad

Publicidad

Publicidad