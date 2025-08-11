Fenerbahce mete miedo en Champions con video de Jhon Jáder Durán, pero no jugando

Fenerbahce de Turquía, escuadra a la que recientemente llegó Jhon Jáder Durán como refuerzo de lujo, tendrá uno de sus partidos más importantes del año el martes 12 de agosto por la tercera fase clasificatoria de la Champions League.

El elenco del atacante colombiano deberá recibir al Feyenoord con la obligación de ganar para no quedar eliminado, ya que esta serie tuvo triunfo 2-1 del cuadro holandés en el compromiso de ida.

En consecuencia, no hay mañana para el conjunto amarillo de Estambul, que está acudiendo a todas las herramientas que tiene a su alcance con el objetivo de revertir el marcador.

Es por ello que el entrenador portugués José Mourinho podría implementar un revolcón en su nómina titular, como lo adelantó la prensa local, y así abrir un espacio para el antioqueño. Además, desde el departamento de comunicaciones del club también se mueve cielo y tierra para ayudar a la causa.



Jhon Jader Durán, puesto a meter miedo en Champions

Un día antes del enfrentamiento, las redes sociales del club turco emitió un particular video para crear un ambiente de alta intensidad y hasta intimidación con la presión de los aficionados en las tribunas y la actitud de los futbolistas en la cancha.

En ese sentido, la imagen de Durán fue implementada para meter miedo, pues es considerado un ‘killer’ del gol, aunque en la pieza audiovisual no aparece mandando el balón al fondo de la red sino con actitud de seriedad, como avisando lo que podría pasar con él.

La grabación hace un llamado para que la hinchada aliente sin parar y logre perturbar a los jugadores visitantes para que estos no puedan dar lo mejor de sí.

“¡Vamos, gran afición del gran Fenerbahçe! Mañana, contra el Feyenoord en el estadio Kadıkoy, ¡una sola voz hasta el pitido final!”, es el mensaje de la publicación.

La escuadra que avance se medirá en la última fase previa con el ganador de la llave entre Niza de Francia y Benfica de Portugal, donde actualmente actúa el juega el colombiano Richard Ros.

Acá, el video en cuestión (Durán, desde el segundo 0:16)):

Haydi Büyük Fenerbahçe’nin Büyük Taraftarı! Yarın, Feyenoord karşısında Kadıköy’de son düdüğe kadar tek ses, tek hedef!#FBvFEY pic.twitter.com/H0aqJqNX63 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 11, 2025