Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Fenerbahce mete miedo en Champions con video de Jhon Jáder Durán, pero no jugando

Fenerbahce mete miedo en Champions con video de Jhon Jáder Durán, pero no jugando

El equipo al que pertenece el delantero colombiano buscó intimidar al Feyenoord, de Países Bajos, con una particular grabación de la que hizo parte el ‘cafetero’.