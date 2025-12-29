El verdadero problema del fichaje de Marino Hinestroza a Boca Juniors; Nacional es noticia

Lo de Marino Hinestroza a Boca Juniors se ha frenado en los más recientes días por algunos conflictos entre las partes, en el pago de la transferencia, y luego de algunas informaciones falsas que indicaban que Atlético Nacional le debía dinero al jugador y su agente, algo que fue desmentido en las últimas horas por el propio club colombiano.

Y ya con la aclaración de los 'verdolagas' en Argentina siguen hablando de esta novela que se viene armando para el fichaje del habilidoso atacante, por lo que 'TyC Sports' se refirió al que sería el verdadero problema que tiene estancadas las negociaciones.



El problema del fichaje de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Desde el cono sur señalan este lunes que el lío se estaría dando "básicamente porque existe un desacuerdo en los porcentajes de la transferencia entre las partes, donde por ahora ninguno cede para encontrar un punto en común", en especial porque en Nacional no tienen todo el pase del jugador, ya que el Columbus Crew, de la MLS, también recibiría dinero. A pesar de eso, en el citado medio reiteran que desde el elenco 'xeneize' "están al tanto de la situación y no creen que haya un riesgo real para que el pase pueda peligrar, por lo que le dieron tiempo al extremo para que pueda resolverlo".

De hecho, en Argentina puntualizan en que más allá de lo que viene sucediendo en los recientes días, Boca Juniors sigue firme con su oferta de cinco millones de dólares que mencionan fueron "pedidos, por lo que hay acuerdo. Sin embargo, cuando todo iba por los cauces esperados e iban a comenzar a intercambiar documentos, surgió una traba interna entre Hinestroza y Atlético Nacional".

Marino Hinestroza generaría interés en un equipo del fútbol brasileño Foto: X/@nacionaloficial

Por el momento se vienen días importantes para saber en qué terminan estas negociaciones que podrían llevar al joven atacante colombiano a uno de los equipos más populares de Sudamérica, donde según se menciona le espera un "contrato hasta diciembre de 2029 y será la primera incorporación del mercado de pases", siendo hasta la fecha el único colombiano en la plantilla del azul y oro, ya que Frank Fabra salió libre.



Nacional se pronunció por supuesta deuda a Marino Hinestroza

El domingo el club antioqueño tuvo que aclarar a través de sus redes sociales, que no tienen ninguna deuda con el jugador, ni con su representante, una información falsa que rondó rápidamente en Argentina.



"Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores o parte vinculada. De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados", se leyó en el texto publicado.