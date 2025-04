FIFA le dio la razón a Hernán Torres: fuerte 'multa' en caso contra Emelec

En las últimas horas, la FIFA se pronunció sobre el caso deHernán Torres y la denuncia que interpuso contra Emelec, de Ecuador, por una deuda por sus servicios como director técnico entre 2023 y 2024. El estratega colombiano percibirá una jugosa cantidad de dinero.

"FIFA condenó a Emelec a pagarle u$s 40.000 a Hernán Torres por una deuda y, además, le aplicó multa de u$s 12.500 que deberá abonarle al ente que rige los destinos del fútbol. El club tiene hasta 45 días para cancelar todo. Si no lo hace, se expone a una prohibición de fichajes por 3 períodos", fue la información que reveló el periodista César Luis Merlo para el portal 'Studio Fútbol'.

Cabe recordar, que, Hernán Torres dirigió a Emelec en la temporada 2023 y el inicio de 2024, con un rendimiento del 46.46% en su primera campaña y 56.56% en la segunda. Bajo su mando, el equipo jugó 37 partidos, logrando 17 victorias, 10 empates y 10 derrotas, con un saldo de 56 goles a favor y 37 en contra. En torneos internacionales, solo disputó cinco encuentros, con dos victorias, un empate y dos derrotas.

Los números de Hernán Torres como DT

Hernán Torres ha dirigido 901 partidos a lo largo de su carrera, logrando 358 victorias, 258 empates y 285 derrotas, con un rendimiento global del 52.27%. Su trayectoria ha estado marcada por la dirección de equipos en Colombia, Costa Rica, Perú y Ecuador, con distintos grados de éxito.

En Colombia, tuvo sus mejores números con Deportes Tolima, donde dirigió en varias etapas y alcanzó un rendimiento del 55.91% en su última temporada. También pasó por Millonarios, con quien obtuvo un 52.43% de rendimiento y logró el título de la Liga en 2012. Con América de Cali, su efectividad fue del 45.69%, sin grandes logros.

En el extranjero, dirigió a Alajuelense en Costa Rica en dos periodos, con un desempeño superior al 57% en su segunda etapa. En Melgar de Perú, alcanzó un rendimiento del 62.74%, una de sus mejores marcas.

Su última experiencia ha sido con Emelec, donde acumuló 37 partidos, con un rendimiento del 46.46% en 2023 y 56.56% en 2024.