Figura colombiana en España se pronuncia sobre su futuro, no le gustará a los hinchas de su equipo

El centrocampista colombiano del Girona Jhon Solís ha reconocido, tras la derrota de este viernes ante el Rayo Vallecano (1-3), que su futuro “aún no está cerrado al 100 %” y que es una situación que no completamente depende de él.

La continuidad de Solís en Montilivi no está clara, tras dos cursos por debajo de las expectativas, y en la zona mixta ha admitido que “esto es el fútbol” y “son situaciones que pasan”, pero ha subrayado que “lo que sí depende de mí es defender este escudo con todo lo que tenga cada minuto que esté dentro del campo”.

El jugador colombiano, fichado hace dos años del Atlético Nacional por unos cinco millones, ha asegurado que en el vestuario nadie le ha echado la culpa a Paulo Gazzaniga por sus dos graves errores porque es “una situación del juego” y ha reivindicado que el equipo cambió la cara en la segunda parte.

Publicidad

“Se ha notado otra energía. Era importante no quedarnos en lo mano”, ha admitido.

En este sentido ha explicado que el Girona buscó el gol que le permitiera entrar en el partido y que Thomas Lemar y Portu aportaron “aire”, pero que se notó el cansancio en los jugadores y que fue “difícil” porque el equipo se quedó con un jugador menos “muy temprano” por la expulsión de Gazzaniga.

Publicidad

Jhon Solís, en el Girona AFP

Por otra parte, su técnico afirmó: "que la clara derrota de este viernes contra el Rayo Vallecano (1-3) es “un accidente” y que no le encuentra “explicación” porque el equipo venía trabajando “muy bien” y había hecho una pretemporada positiva.

“A veces tienes circunstancias del juego que no tienen una gran explicación y te pones con un 0-3 en contra sin que el rival haya hecho nada para tener ese resultado”, ha señalado Míchel.

El técnico madrileño ha asegurado que la derrota ha llegado por errores muy “claros” y que una competición como LaLiga “no te permite fallar tanto”, pero ha reivindicado que no está “preocupado” y que la imagen de este viernes no se “parece” a la del curso pasado.

Publicidad

“No se parece porque para mí lo más importante es la manera de hacer las cosas en el día a día, más allá de los resultados, y en este sentido estoy convencido de que estamos mucho mejor”, ha dicho.



Próximo partido del Girona

Mientras se esclarece su futuro, el equipo de Solís y Yaser Asprilla buscará reconducir su camino en la liga española y sumar sus primeros tres puntos cuando se enfrente el domingo 24 de agosto al Villarreal en el estadio de la Cerámica.