Flamengo le daría un ultimátum a Jorge Carrascal; quieren recuperar el dinero que pagaron por él

Jorge Carrascal nuevamente da de qué hablar en territorio brasileño, referente a su actualidad futbolística en Flamengo. Y es que, después del reciente video que se ha vuelto viral en redes, al colombiano le pondrían ultimátum en el cuadro de Río de Janeiro.

Bien es sabido que en el más reciente encuentro del Brasileirao, el futbolista ‘cafetero’ vio la tarjeta roja a los 21 minutos de partido; hecho que dejó es desventaja a su equipo, quien terminó cayendo en el estadio Maracaná por 0-3 frente a Palmeiras.

Esta situación generó molestia en la barra brava de ‘Fla’, que tomó inmediatas acciones con el cartagenero, buscándolo hasta su casa en las horas posteriores al encuentro, para hablar con él y ‘pararlo’ por las recientes expulsiones y bajo rendimiento con el club.

🚨 AGORA! Carrascal indica desejo de deixar o Flamengo.



O estafe do meia-atacante e a diretoria rubro-negra começaram a costurar uma venda. O Fla aguarda a Copa do Mundo para tentar recuperar o investimento de 12 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões).



Carrascal já indicou… pic.twitter.com/DLeQFD7Co5 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 26, 2026

Para sorpresa de los barristas, cuando llegaron a la propiedad de Jorge Carrascal, se encontraron con varias mujeres y una fiesta; situación que fue tema de debate en redes sociales. Y justo por esa misma razón, el colombiano tiene en ‘veremos’ su continuidad con el cuadro brasileño, en donde hay tenso ambiente tanto de la hinchada como de parte del futbolista.



“¡AHORA! Carrascal indica deseo de dejar el Flamengo. El equipo del mediocampista ofensivo y la directiva rubro-negra comenzaron a tejer una venta. El Fla espera la Copa del Mundo para intentar recuperar la inversión de 12 millones de euros (alrededor de R$ 80 millones)”, indicaron de entrada en ‘Globo Esporte’, donde dieron reveladores detalles de la actual situación que vive el ‘cafetero’, que jugará el certamen mundialista con la Selección Colombia.

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Además, y como dato no menor, se estima que el cartagenero tiene intenciones de volver al ‘viejo continente’. “Carrascal ya le indicó a sus representantes que podría volver a Rusia. El Flamengo ya puso al jugador en la lista de negociables y entiende que el asunto extradeportivo se volvió insostenible”, agregaron en el portal anteriormente mencionado.