Juan Fernando Quintero llegará a la Selección Colombia con misterio sobre su futuro en River Plate

La Selección Colombia ya se encuentra concentrada en Bogotá para ultimar detalles de cara a los juegos de fogueo contra Costa Rica y Jordania, y el Mundial 2026. Varios jugadores ya tienen días de entrenamiento previos que se dieron en Medellín, pero ha otros que no han llegado. Tal es el caso de Juan Fernando Quintero, quien arriba con el dolor de haber perdido la final del fútbol argentino con River Plate ante Belgrano.

Sin embargo, el caso de Quintero es especial, puesto que se encuentra en medio de un ambiente enrarecido y que apunta a una inminente salida del conjunto 'millonario'. La prensa argentina dejó en claro que unas declaraciones no han calado del todo bien. "Lo cierto es que este cierre de semestre con muy pocos minutos para uno de los capitanes de River deja sensaciones extrañas. No por nada su representante, Rodrigo Riep, salió a hablar hace poco e insinuó que Juanfer podría cambiar de club a partir de mitad de año. Con contrato hasta fines de 2027, no está claro cómo podría ejecutarse su salida. De todos modos, está instalada la idea de que su salida es inminente", contó 'TyC Sports'.

Ahora bien, hasta el momento todo se trata de un rumor y por eso no hay una decisión definitiva."Para determinar si Quintero seguirá en River habrá que esperar. Coudet y el futbolista se deben la charla definitiva de cara al próximo semestre y habrá que ver si encuentra un punto que deje conforme a ambos. El Chacho lo quiere como líder y creativo, pero solo eventualmente como titular. Este será el quid de la cuestión", agregó el citado medio.

Lo cierto es que Quintero no está concentrado con River para el juego de este miércoles por Copa Sudamericana contra Blooming.



Juan Fernando Quintero salió lesionado en River Plate. Getty Imágenes

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¿Cómo va River Plate en la Copa Sudamericana 2026?

En la jornada 5, River Plate sostuvo el liderazgo del Grupo H con un empate 1-1 ante RB Bragantino en el Monumental. El equipo argentino llegó a 11 puntos y mantuvo el invicto en la Fase de Grupos, aunque todavía deberá confirmar el primer puesto en la última fecha ante Blooming. Como durante toda la campaña, el elenco ‘Millonario’ reaccionó para conseguir buenos resultados a último momento. Lautaro Ferreyra, a los 47' del segundo tiempo, apareció para conseguir un punto clave. Eric Ramírez y Sebastián Mendoza anotaron los goles para su triunfo.

Carabobo consiguió una victoria clave en Bolivia: venció 2-0 a Blooming y alcanzó los nueve puntos, lo que le permite llegar con chances a la definición. RB Bragantino, con siete unidades, también se mantiene con vida, aunque necesita ganar y esperar una combinación favorable. Blooming, con apenas un punto, quedó eliminado después de otra derrota.

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Posiciones

1. River Plate - 11 puntos

2. Carabobo - 9 puntos

3. RB Bragantino - 7 puntos

4. Blooming - 1 punto