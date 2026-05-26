La millonada que recibirá Vélez por Álvaro Montero, convocado por Colombia al Mundial 2026

Álvaro Montero cumplirá uno de sus sueños: jugar un Mundial con la Selección Colombia. Después de haber brillado en Deportes Tolima, arribó a Millonarios, donde siguió siendo figura y eso le permitió dar el salto a Argentina. Vélez Sarsfield se convirtió en su nueva casa y, aunque costó al principio, una vez recibió su oportunidad, no la desaprovechó y se consolidó.

Ya son 1.681 minutos, repartidos en 19 partidos, en los que ha recibido 14 goles y firmado ocho vallas invictas. Sus presentaciones han llamado la atención de hinchas, compañeros, rivales y prensa argentina, gracias a sus excelentes atajadas. Razón por la que el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, no dudó en convocarlo para el Mundial 2026.

Dicha decisión se celebró en 'el fortín', ya que cobrará U$S5.500, es decir, $20.221.850, por día por su citación a la cita orbital. Esto se debe a que la FIFA paga U$S11.000 ($40.443.590) y se divide entre los clubes donde jugó los últimos dos años, por lo que Millonarios será el que cobrará los otros U$S5.500 por día. Ahora, hay unas fechas establecidas para ello.

Álvaro Montero, guardameta colombiano, en un entrenamiento de Vélez Sarsfield Twitter de Vélez Sarsfield

Según la FIFA, la premiación o pago comienza a partir del lunes 25 de mayo, día a partir del cual la entidad exigió la liberación de jugadores a sus selecciones. De esa manera, Vélez Sarsfield percibiría un monto mínimo de U$S187.000 ($681.147.299) por la participación de la Selección Colombia en la fase de grupos, lo que equivale a 34 días en total.



Cabe aclarar que 'el fortín' recibirá la suma económica de FIFA una vez finalizada la Copa del Mundo. Además, el monto final aumentaría si avanza más rondas en el certamen. Por eso, la escuadra argentina se ilusiona con una buena participación del equipo 'cafetero', cuya mejor presentación ha sido unos cuartos de final, conseguida en Brasil 2014.