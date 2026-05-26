Luto en el fútbol por el fallecimiento de 'joya' de 21 años; estaba de fiesta con sus amigos

El fútbol está de luto este martes luego de que se confirmó la muerte de Victor Udoh, jugador de 21 años perteneciente al SK DYNAMO České Budějovice, de la segunda división de República Checa. Varios clubes anunciaron la noticia en redes sociales.

Udoh estaba de descanso en Aboja, la capital de Nigeria, y según la prensa local, "horas antes habría estado de fiesta con sus amigos por la ciudad. La mañana siguiente, fue encontrado muerto. Y, como ya hemos comentado, presuntamente por intoxicación alimentaria".

Su equipo fue el primer en pronunciarse y dar el sentido pésame. "Con gran tristeza hemos recibido la noticia del fallecimiento de 𝑽𝒊𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑼𝒅𝒐𝒉𝒂, quien llegó al Dynamo el verano pasado. Por nuestra reserva en la actual temporada, jugó en tres partidos y marcó dos goles Descansa en paz", fue el sensible mensaje.

S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí 𝑽𝒊𝒄𝒕𝒐𝒓𝒂 𝑼𝒅𝒐𝒉𝒂, který do Dynama přišel loni v létě. Za naši rezervu v aktuálním ročníku naskočil do třech zápasů a vstřelil dvě branky 🖤



Odpočívej v pokoji 🕯️ pic.twitter.com/tmjJlX0jmJ — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) May 26, 2026

Otro club que también le dedicó unas palabras fue el Southampton, ya que estuvo en sus divisiones inferiores. "Estamos devastados por el trágico fallecimiento del exjugador Victor Udoh a los 21 años. Nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de Victor en este momento extremadamente difícil", remarcaron los ingleses.



Publicidad

Los números de Victor Udoh

Con Royal Amberes disputó 28 partidos, marcó dos goles, recibió dos tarjetas amarillas y sumó 287 minutos. En Young Reds jugó 27 encuentros, anotó 12 goles, vio una amarilla y acumuló 2.228 minutos. Además, pasó por Southampton U21, con ocho partidos, dos goles y una asistencia. También estuvo en C. Budejovice B, donde registró tres juegos y dos goles. En total, suma 66 partidos, 16 goles, tres asistencias y 3.070 minutos.