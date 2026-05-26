Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Entrenador de Portugal, premiado con bombos y platillos antes del Mundial 2026

Entrenador de Portugal, premiado con bombos y platillos antes del Mundial 2026

Roberto Martínez recibió una destacada distinción como previa al Mundial 2026, cita en la cual enfrentará con Portugal a Congo, Uzbekistán y la Selección Colombia.

Por: EFE
Actualizado: 26 de may, 2026
Comparta en:
Roberto Martínez, DT de la Selección Portugal.
Roberto Martínez, DT de la Selección Portugal.
AFP

El español Roberto 'Bob' Martínez, seleccionador de Portugal, fue premiado durante la Gala de Premios CNID 2026 celebrada este martes en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, en el distrito de Lisboa, tras levantar el título de la Liga de Naciones el pasado año.

Martínez reconoció el "honor" de recibir dicho galardón en un acto que sirvió para conmemorar el 60 aniversario de la Asociación de Periodistas Deportivos de Portugal (CNID), a la vez que agradeció la distinción a sus jugadores y compañeros del cuerpo técnico.

Juan Fernando Quintero River Plate
Colombianos en el exterior

Juan Fernando Quintero llegará a Selección Colombia con misterio sobre su futuro; se aleja de River

O'Higgins vs. Millonarios.
Gol Caracol

A qué hora juega HOY Millonarios vs. O'Higgins, en la Copa Sudamericana 2026

Dávinson Sánchez
Selección Colombia

Dávinson Sánchez; "tenemos que estar unidos, todos somos la Selección Colombia"

"Siempre he sentido mucho respeto para los periodistas. Creo que son tiempos difíciles para el periodismo. Valoramos mucho la ética, rigor, resiliencia y todos los valores de un periodismo libre e independiente. Agradezco el premio también de parte de los jugadores y el cuerpo técnico de la selección portuguesa y todos aquellos que ayudaron a ganar la Copa de Naciones, son ellos quienes representan este premio con su talento, compromiso y espíritu colectivo", dijo Martínez durante su discurso.

En el acto también se premió al delantero colombiano Luis Javier Suárez, del Sporting, reconocido como el mejor jugador de la Liga Portuguesa; al centrocampista João Neves, del Paris Saint-Germain, como el mejor futbolista portugués en el extranjero; a la defensa lusa Lúcia Alves, del Benfica, como la mejor jugadora de la Liga Portuguesa femenina, así como a más futbolistas y periodistas del país.

Asimismo, se galardonó al Sport Clube União Torreense, club de segunda división y reciente campeón de la Taça (Copa) de Portugal. Una de las revelaciones de esta temporada al vencer al Sporting en la final y que jugará la Liga Europa la próxima campaña.

Publicidad

Martínez ya anunció la semana pasada la convocatoria de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y en la que estará su capitán, el delantero Cristiano Ronaldo, de 41 años.

La selección de Portugal está encuadrada en el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo.

Luis Amaranto Perea junto a Néstor Lorenzo, DT de Colombia, en medio de un partido con la Selección Colombia.
Fútbol Colombiano

Luis Amaranto Perea es el nuevo técnico de Independiente Medellín; llegará después del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo
Selección Colombia

"Uno sabe la magnitud de Cristiano Ronaldo, pero en el Mundial 2026 vamos a defender a Colombia"

David Ospina
Selección Colombia

David Ospina; "estoy con las mismas ganas con las que se afrontó el primer Mundial en Brasil 2014"

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

Selección Portugal

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad