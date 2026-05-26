Sentido mensaje del 'Cucho' Hernández por estar con la Selección Colombia en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo anunció los convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y una de las grandes sorpresas fue la inclusión de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien le terminó ganando el puesto a Rafael Santos Borré. El delantero tuvo una gran temporada con Real Betis y en las últimas horas dejó un emotivo en redes sociales que dan cuenta de su inmenso deseo de acudir a la cita orbital con la camiseta amarilla.

Hernández, quien salió de la cantera del Deportivo Pereira, fue incluido junto a otros atacantes como Luis Javier Suárez, Luis Díaz, Jhon Córdoba y Carlos Andrés Gómez. El jugador ya había sido tenido en cuenta en el proceso aunque con pocos minutos y por la banda como extremo, posición que desempeñó en sus inicios, pero que se aleja de su rol actual. En medio de ese panorama, el 'Cucho' no ocultó su felicidad, compartió un video de reacción a la convocatoria junto a su familia y ahora compartió un mensaje.

"Echo un vistazo atrás y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Solo quien estuvo y vivió mi proceso para llegar hasta este momento sabe el esfuerzo y la dedicación diaria que he desempleado para poder lograr este sueño. Jugar para tu selección te queda para toda la vida y hacerlo en un mundial hace que ese sentimiento crezca mucho más. Mucha ilusión y ganas de hacer historia con mi país, ahora tenemos una nueva oportunidad de hacerlo. A cada persona que hizo parte de este proceso, gracias. Decirte que queda mucho por escribir y por hacer", fueron las palabras del risaraldense.

Echo un vistazo atrás y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Solo quien estuvo y vivió mi proceso para llegar hasta este momento sabe el esfuerzo y la dedicación diaria que he desempleado para poder lograr este sueño.



Jugar para tu selección te queda para toda la vida y… pic.twitter.com/0BMZ8JNv22 — Juan Camilo Hernández (@CuchoHernandez) May 26, 2026

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández ha sido una de las figuras del Real Betis en la temporada 2025/26. El delantero colombiano registra 37 partidos, 14 goles y tres asistencias entre todas las competencias. En LaLiga suma 10 anotaciones y se consolidó como referente ofensivo del equipo verdiblanco.