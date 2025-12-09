Jhon Arias sobre su futuro: "En Brasil están pensando en la próxima temporada, y surgen rumores"

Tras varios años exitosos en Brasil con la camiseta de Fluminense, Jhon Arias cumplió su sueño de jugar en Europa tras ser transferido al Wolverhampton de Inglaterra, que pagó alrededor de 22 millones de euros por el colombiano.

Sin embargo, las cosas no han sido fáciles para el extremo chocoano. En 15 presentaciones, su equipo es el colero de la Premier League con tan solo dos puntos. A este difícil momento se suma la sequía del jugador de la Selección Colombia, que no ha podido anotar ni aportar asistencias.

¿Seguirá Jhon Arias en Inglaterra?

Jhon Arias y Yerson Mosquera en duelo contra el Aston Villa, por Premier League. Foto: AFP.

La complicada adaptación de Jhon Arias al fútbol inglés ha despertado rumores de su posible salida del Wolves, por lo que el exjugador de América de Cali e Independiente Santa Fe ha sido vinculado con equipos de Turquía y Brasil.



Precisamente, Brasil es uno de los destinos que más suena para Arias, quien ha sido relacionado con Cruzeiro, Flamengo y Palmeiras.

Publicidad

En una entrevista con 'Flashscore', el chocoano, de 28 años, se refirió a su futuro y a los rumores que lo asocian nuevamente con el fútbol brasileño.

“Creo que es normal. En el fútbol, siempre hay rumores y especulaciones, más aún por todo lo que he logrado en Brasil. Es natural que me vinculen con un club u otro. Es parte del proceso. Dada la situación actual del club, que no es la mejor, tuvimos un mal comienzo de temporada, y como las temporadas son diferentes, en Brasil la gente ya está pensando en la próxima temporada, y surgen estos rumores.”

Publicidad

Y agregó: “Creo que, con el mercado de fichajes abierto, aumentarán las especulaciones sobre algún gran club brasileño, pero estoy tranquilo, consciente del momento que vivimos en el Wolverhampton, trabajando duro para conseguir nuestro objetivo y cambiar lo que estamos viviendo”.

Em entrevista ao Flashscore, Jhon Arias falou sobre uma possível volta para o Brasil.



"Acho que isso é normal. No futebol sempre existem rumores e especulações, ainda mais por tudo que conquistei no Brasil. É natural que me vinculem a um ou outro clube. Faz parte do processo.… pic.twitter.com/o1bDe7YTpC — Victor Lessa (@Victorg_Lessa) December 9, 2025

Lo cierto es que Jhon Arias deberá analizar cuál es su mejor opción: si continuar en Inglaterra o retornar a Brasil para reencontrar su mejor versión de cara al Mundial 2026, en el que la Selección Colombia se medirá con Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.



¿Cuándo juega el Wolverhampton?

Por la fecha 16 de la Premier League, el Wolves se medirá con el Arsenal en condición de visitante este sábado 13 de diciembre, desde las 3:00 p. m. (hora colombiana).