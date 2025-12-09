Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana; especial por los diez años del título continental

Este 9 de diciembre de 2025 se cumplen diez años del emblemático e histórico hito por parte de Independiente Santa Fe, que, desde la tanda de penaltis, venció a Huracán en el estadio El Campín, para coronarse campeón de la Copa Sudamericana.

Y en Gol Caracol recordamos este importante hecho para el fútbol capitalino y colombiano; con varios de los protagonistas de dicha gesta, quienes contaron detalles inéditos e, incluso, hasta mostraron la icónica medalla y fotografías de lo que fue esa noche mágica en Bogotá.

Liga de Loja – Primera fase

El 12 de agosto de 2015, marcó el inicio de Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana y también el de Gerardo Pelusso al mando del cuadro ‘cardenal’ en materia internacional.

No obstante, así como lo dijo el uruguayo para Gol Caracol, las sensaciones de aquel debut no fueron tan positivas, pese a haber igualado 0-0. Ya en la vuelta, el ‘león’ sacó la casta y ganó 3-0, avanzando a la siguiente fase.



Necesitábamos un crecimiento en nuestro juego porque la sensación que quedó no fue de una gran presentación en el primer partido y así fue que vino el segundo partido con Loja en casa, con la Liga de Loja y bueno y ahí sí ganamos, clasificamos y ahí ya dimos un pasito más Gerardo Pelusso

¡La lesión que cambió todo para Pelusso!

Durante la primera fase, Omar Pérez sufrió una lesión que lo alejó y permeó de ahí en adelante, para el resto de llaves a lo largo de la Copa Sudamericana.

Esto, evidentemente implicó todo un ‘dolor de cabeza’ para el entrenador uruguayo, quien, además de desmentir algún pleito con el argentino, detalló todo lo que realmente sucedió en aquel momento.

En el medio entre el duelo de ida y vuelta con Liga de Loja, sufrimos la lesión de Omar Pérez en un partido que jugamos en Medellín, frente al Medellín. Ahí, Omar tuvo que ser intervenido desde su rodilla y eso implicó un cambio en el modelo de juego evidentemente. Nosotros nunca fuimos amigos ni nada de eso, pero teníamos buena relación; cuando se recuperó, él quería jugar y yo no lo veía de titular, eso hizo que la relación fuera más distante y complicada Gerardo Pelusso

Nacional de Uruguay – 16avos de final

Pelusso tuvo que medirse frente a Nacional, un equipo al que muy bien conocía; no solo porque fue técnico, sino porque también se formó futbolísticamente allí.

Pero toda su experiencia, experticia y demás, lo llevó a un escenario favorable, donde, conociendo muy bien a su rival, supo neutralizarlo, atacarlo y ganarle con un 0-1 final en Montevideo.

Y con ese resultado, pese a perder 1-0 en El Campín por la vuelta; fue más que suficiente para sellar el paso a la siguiente fase. Eso sí, lo único que perdió Pelusso fueron amigos por eliminar a su exequipo.

Emelec – octavos de final

La serie contra los ecuatorianos inició bien para Santa Fe, que, camino al entretiempo, ya iba ganando por 1-0 con una anotación de Juan Daniel Roa, quien se fue con premio doble de ese partido.

Hice una apuesta con mi esposa. Dije que si hacía gol ella tenía que pagar; la apuesta era que si yo hacía el gol me daba un beso y éramos novios Juan Daniel Roa

No obstante, en los minutos finales Emelec remontó, quedándose con la ventaja de cara al partido de vuelta; allí en El Campín, Santa Fe ganó 1-0 con anotación de Wilson Morelo.

Independiente – Cuartos de final

Contra el cuadro argentino, Santa Fe no solo se tenía un duelo contra el más ganador de la Copa Libertadores; sino que también con la historia, pues los números y estadísticas no avalaban al cuadro ‘cardenal’.

Sin embargo, el ‘león’ tuvo dos momentos claves durante ese juego, que les terminó por dar la victoria y posterior clasificación; una de ellas, el penalti atajado por Rufay Zapata. Pero la otra, fue el gol de Leyvin Balanta en Avellaneda.

Vi que Wilson Morelo iba entrando y cuando tiro el centro, a un jugador de Independiente le pegó en la punta y desacomodó al arquero. Yo soy sincero, quise centrar Leyvin Balanta.

Con la ventaja por 1-0, en Bogotá Santa Fe igualó 1-1 con un poco de suspenso, para cerrar la serie con un 1-2 a favor, que los instaló en las semifinales.

Sportivo Luqueño - Semifinal

Contra el cuadro paraguayo, Santa Fe vivió un total ‘infierno’; tanto, que camino al entretiempo ya iba perdiendo por 1-0 en condición de visitante.

Sobre el final, tras un partido en el que fueron totalmente sometidos y muy inferiores; Pelusso le dio ingreso a Baldomero Perlaza, quien sacó un remate de media distancia para igualar el encuentro por 1-1.

No obstante, lo complejo vino solo horas después, cuando Santa Fe aterrizó a Bogotá, previo al duelo de vuelta.

Ahí Luis cuando viaja, nosotros viajamos con la delegación de vuelta a Bogotá. Los compañeros ya sabían que Quiñones era un peligro, era muy buen jugador, pero afuera de la cancha no sabíamos lo que te podía llegar a hacer. Entonces, lo cuidaron mucho, lo protegieron, pero él llegó a Cali y se nos desapareció Gerardo Pelusso

Para la semifinal de vuelta, Quiñones no estuvo. Sin embargo, con un justo empate 0-0, Santa Fe clasificó a la gran final de Copa Sudamericana.

Luis Quiñones volvió cuando se cansó de andar de farra. Volvió a pedir disculpas y le dije, ‘no; bórrate de acá, no te quiero volver a ver más en mi vida. Le fallaste a todo el mundo’. No voy a decir todo lo que le dije, porque tendríamos para un rato largo

Huracán - Final

Tras el empate por 0-0 en Argentina contra Huracán; todo se definía en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el 9 de diciembre de 2015.

Y es que, tras varios años nadie se iba a imaginar que Juan Daniel Roa, así como Francisco Meza, jugaron con problemas físicos dicho encuentro; especialmente el central colombiano, quien no pudo festejar el título.

El título no lo festejé porque al final de cuentas duré dos días en mi casa; ese día era el cumpleaños de mi sobrino, que había fallecido seis meses atrás y ese día era el cumpleaños de él. Es una fecha que me quedó marcada por eso; toda mi familia desde la tribuna, entonces salir campeón era una de las satisfacciones que tenía que darle a los míos Francisco Meza

Con un 3-1 final desde la tanda de penaltis, Independiente Santa Fe se coronó campeón del torneo continental.