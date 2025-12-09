Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana; especial por los diez años del título continental
Exclusivo

Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana; especial por los diez años del título continental

El cuadro 'cardenal' festeja diez años desde aquel título de la Copa Sudamericana, obtenido frente a Huracán desde la tanda de penaltis, en el estadio El Campín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Independiente Santa Fe festejando el título de la Copa Sudamericana 2015.
Independiente Santa Fe festejando el título de la Copa Sudamericana 2015.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad