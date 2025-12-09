Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Linda Caicedo como figura, Real Madrid venció 2-0 al Wolfsburgo en Champions League

Con Linda Caicedo como figura, Real Madrid venció 2-0 al Wolfsburgo en Champions League

La jugadora de la Selección Colombia femenina tuvo una gran actuación en la Champions League frente al conjunto alemán, marcando un gol de gran factura.

Por: Javier García
Actualizado: 9 de dic, 2025
Linda Caicedo en medio del partido entre Barcelona y Real Madrid por la Liga F.
Linda Caicedo en medio del partido entre Barcelona y Real Madrid por la Liga F.
Getty

