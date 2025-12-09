Con Linda Caicedo como figura, Real Madrid venció 2-0 al Wolfsburgo en Champions League

Este martes 9 de diciembre, Linda Caicedo volvió a ser protagonista en la Champions League femenina durante el duelo en el Alfredo Di Stéfano entre el Real Madrid y el Wolfsburgo. La colombiana fue una de las jugadoras más determinantes del conjunto ‘merengue’, que afrontó el compromiso con la obligación de sumar en casa.

Aunque el Real Madrid abrió el marcador a los 19 minutos por intermedio de María Méndez, el panorama se complicó antes del descanso tras la expulsión de Maelle Lakhtar. Sin embargo, la desventaja numérica no impidió que Caicedo tomara las riendas del ataque en la segunda mitad.

La atacante de la Selección Colombia selló una actuación brillante con un verdadero golazo: luego de recibir un pase de Caroline Weir, mostró toda su técnica y habilidad para eludir a la portera rival y definir con categoría de derecha, decretando el 2-0 a los 67 minutos. Su tanto no solo amplió la ventaja, sino que revitalizó al equipo en un momento clave del partido.

There was no catching Linda Caicedo 😮‍💨⚡️ pic.twitter.com/wlzNwNpfj3 — ESPN UK (@ESPNUK) December 9, 2025

Con este resultado, las dirigidas por Pau Quesada se mantienen en la pelea y ocupan la tercera posición de la fase de liga de la Champions League femenina con 10 puntos, los mismos que comparten con Barcelona, Juventus y Lyon.



En desarrollo...