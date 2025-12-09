Luis Javier Suárez, afectado por derrota de Sporting contra Bayern Múnich; “sensación amarga”

Sporting de Lisboa tuvo una prueba de fuego este martes en la Champions League visitando al poderoso Bayern Múnich. Ante la ausencia del colombiano Luis Díaz por sanción, la cuota de nuestro país en la cancha fue el delantero Luis Javier Suárez, con el equipo portugués, que poco pudo hacer ante el alto nivel del cuadro bávaro.

Por eso, tras el compromiso en el Allianz Arena, el samario dio unas declaraciones en las que expresó que en el equipo luso hay "una sensación amarga", luego de la dura derrota 3-1 en las últimas horas.

"Nos vamos con una sensación amarga. Jugamos un partido muy fuerte, sabíamos que teníamos que ser muy fuertes defensivamente", comentó de entrada Luis Javier Suárez, quien de paso analizó lo que fue el trámite del compromiso en Bayern Múnich vs Sporting Lisboa. "En la primera parte crearon muy pocas ocasiones para el talento que tienen. En la segunda parte tuvimos la misma mentalidad. Sabíamos que en un contraataque podíamos adelantarnos, pero pequeños detalles nos costaron el primer gol y, a partir de ahí, dominaron más el partido".

Adicional a eso, le preguntaron sobre la pelota quieta, que les costó este martes en el duelo de la Champions League. "Hemos estado trabajando en ello; al principio de la temporada, encajamos algunos goles a balón parado, pero hemos mejorado. Hoy cometimos algunos errores a balón parado, y eso nos costó el partido", agregó Luis Javier Suárez en declaraciones recogidas por 'O Jogo'.



Luis Suárez, celebrando uno de los goles con el Sporting de Lisboa frente a Estrela Amadora Foto: AFP

De hecho, luego de caer 3-1 con Bayern Múnich, al Sporting Lisboa se le viene otro duro rival en la Liga de Campeones, nada más y nada menos que el actual campeón, el PSG, por lo que le consultaron si de verdad están listos para estos grandes desafíos en el torneo internacional de la UEFA.

"Tanto el PSG como este equipo son complicados, hay que saber jugar cada partido. A pesar de la derrota, tenemos que irnos con la cabeza alta por lo que hicimos; íbamos ganando, cerca de lograr algo grande, y en casa podemos lograr algo mucho mejor", cerró diciendo Luis Javier Suárez, quien viene teniendo una buena temporada con la camiseta del club portugués, sumando hasta el momento doce agoles entre Liga, Copa y Champions League, y tres asistencias para su aporte ofensivo en el cuadro que confió en él pagando 22 de millones de euros al Almería, de España, todo para reemplazar a Viktor Gyökeres.