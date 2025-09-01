Futbolista de Selección Colombia por fin definió su futuro; presentado en equipo en Brasil

El Vasco da Gama brasileño anunció este lunes el fichaje del zaguero colombiano Carlos Cuesta, que llega en préstamo desde el Galatasaray turco, con un contrato hasta diciembre de 2026.

"Estoy bien, estoy feliz de venir a Río y estar aquí para conquistar todo con el Vasco", declaró el defensa, citado en un comunicado por el conjunto carioca.

Cuesta inició su carrera profesional en el Atlético Nacional de su país y su rendimiento lo llevó al fútbol europeo donde comenzó con el Genk de Bélgica, para posteriormente jugar con el Galatasaray.

El zaguero, de 26 años, ha sido convocado 23 veces a la selección colombiana. Según medios locales, el zaguero estuvo cerca de fichar por el Spartak de Moscú, pero las negociaciones no prosperaron. Ahora compartirá en el Vasco da Gama con la estrella brasileña Philippe Coutinho y el también colombiano Carlos Andrés Gómez -también fichado para esta temporada-.

Lo cierto es que mientras resolvía su futuro a nivel internacional Carlos Cuesta se quedó afuera de la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia (4 de septiembre) y Venezuela (9 de septiembre), que definirán el paso al Mundial de 2026.



Así ha sido la carrera de Carlos Cuesta en Europa

Su rendimiento en Atlético Nacional lo llevaron a dar el salto al fútbol europeo en 2019, fichando por el Genk de Bélgica, equipo en el que se consolidó como titular y referente defensivo.

En el conjunto belga, hasta la temporada 2024-25, Cuesta acumula 173 partidos, con 145 en liga, 11 en copas y 17 en competencias internacionales, logrando además 3 goles. Sumando su paso por Nacional y el Genk, registra un total de 247 partidos oficiales y 3 anotaciones en su carrera profesional.

Después tuvo un breve paso la temporada pasada por el Galatasaray, de Turquía, donde también milita Dávinson Sánchez, pero no logró adaptarse, no tuvo muchos minutos y decidieron que saliera para esta campaña.

En el Viejo Continente consiguió la Supercopa y la Copa de Bélgica con el Genk. Mientras tanto con el Galatasaray levantó la Superliga y la Copa de Turquía.