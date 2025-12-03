Alerta de Jorge Luis Pinto por sorteo del Mundial: “Que a Colombia no le toque como a mí”

Jorge Luis Pinto, entrenador de amplio recorrido nacional e internacional, advirtió en la antesala del sorteo de grupos del Mundial 2026 que es necesario prestar total atención a lo que podría ocurrir con la Selección Colombia en ese evento, pues recordó la suerte que sufrió en carne propia cuando era timonel de Costa Rica, en Brasil 2014.

El DT se pronunció a pocas horas de la ceremonia, programada para el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 p. m., hora colombiana, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, Estados Unidos.

El estratega recordó que en su momento le correspondió un cuadrangular tan duro que no le gustaría ver a la escuadra ‘cafetera’ en un escenario así, ya que en 2014 Costa Rica debió medirse en primera ronda con 3 campeones mundiales: Uruguay, Inglaterra e Italia, lo que en ese entonces se denominó ‘grupo de la muerte’.

Sin embargo, Pinto logró ser líder con sus dirigidos en esa complicada situación y llevó a Costa Rica hasta cuartos de final, por ello apuntó que no le gustaría que Colombia tuviera un camino tan complicado en la cita orbital.



Campanazo de Jorge Luis Pinto antes del sorteo del Mundial 2026

El director técnico de 72 años de edad dijo en Blu Radio lo que espera para el elenco tricolor en la primera fase de la Copa del Mundo: “Me gustaría (un cuadrangular) que tuviera solamente a un europeo y a alguno de África o de Oceanía".



Y agregó que gracias a que “los bombos están muy bien distribuidos”, se “beneficia el equilibrio de cargas” y por ello es poco probable que “las potencias queden en un solo grupo”.

En ese sentido, manifestó: “Que a Colombia no le toque como me tocó a mí, que me tocó con Uruguay, Italia e Inglaterra”.

Jorge Luis Pinto es uno de los pocos seleccionadores nacionales que ha logrado asistir a citas mundialistas con otro país, los demás han sido: Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez (con Ecuador y Panamá), Luis Fernando Suárez (Ecuador y Costa Rica), Reinaldo Rueda (con Honduras y Ecuador) y Juan Carlos Osorio (con México).