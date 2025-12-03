Jorge Carrascal y una importante distinción tras ganar la Copa Libertadores con Flamengo

Jorge Carrascal necesitó poco tiempo para conseguir un título importante con Flamengo: la Copa Libertadores de América. El volante cartagenero arribó hace cuatro meses al 'mengao', pero desde su incursión generó un impacto único, inmediato: su fútbol y entrega en la cancha lo llevaron a ganarse un lugar en la titular del equipo y el cariño de los 'torcedores'.

El deportista con proceso en la Selección Colombia fue importante en la consecución de la 'gloria eterna' para el popular 'Flu', evidenciado su talento en la serie de semifinal contra Racing marcando el único gol de este enfrentamiento de ida y vuelta.

Jorge Carrascal besando el trofeo de la Copa Libertadores. Foto: Getty Images.

Tras unos días de que Flamengo ganara una nueva Copa Libertadores, la cuenta oficial del certamen de la Conmebol reveló el 'equipo ideal', teniendo entre sus filas a un sólo colombiano: Jorge Carrascal. Según precisó la máxima Confederación Sudamericana de Fútbol en su cuenta en 'X', la resolución para elegirlo fue a través de un estudio técnico.



En total, Siete jugadores de Flamengo, dos de Palmeiras y dos de Racing conforman el onceno ideal de la competición 2025.



Así quedó conformado el XI ideal de la Copa Libertadores 2025:

Agustín Rossi (Flamengo); Leo Pereira (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Danilo (Flamengo); Santiago Sosa (Racing), Erick Pulgar (Flamengo); Jorge Carrascal (Flamengo), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo); Pedro (Flamengo), Adrián Martínez (Racing) y José López (Palmeiras).

🔝🔥 ¡El equipo ideal de la CONMEBOL #Libertadores! Los 11 mejores del año, según el grupo de estudio técnico de CONMEBOL.



— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 2, 2025

¿Qué dijo Jorge Carrascal tras ganar la Copa Libertadores con Flamengo?

"La verdad que una motivación grande, la verdad que algo inexplicable. Darle esa felicidad a toda la familia, a todo el pueblo de Flamengo. La verdad que es inolvidable, muy contento por todo el esfuerzo del equipo. Así que nada, somos campeones", dijo en primera instancia el oriundo del 'Corralito de Piedra'.

"Se lo dedico a mi familia, a todos mis seres queridos, a mi madre, a mi abuela que están en España, a la gente que está en Colombia, a la gente de Cartagena, de Escallón Villa, se los dedico", complementó el exDinamo de Moscú y CSKA.

¿Cuándo vuelve a jugar Flamengo?

El calendario precisa que será este miércoles 3 de diciembre frente a Ceará en cumplimiento del Brasileirao. El balón rodará a las 7:30 de la noche, en horario de Colombia, en el Estadio de Maracaná de Río de Janeiro. El cartagenero podría conseguir un nuevo título con Flamengo, que lidera la clasificación en el certamen local con 75 puntos.