Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal y una importante distinción tras ganar la Copa Libertadores con Flamengo

Jorge Carrascal y una importante distinción tras ganar la Copa Libertadores con Flamengo

Pasado unos días del título de Flamengo en la Copa Libertadores, desde el certamen de la Conmebol precisaron una relevante noticia que tiene que ver con Jorge Carrascal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal levantando el trofeo de la Copa Libertadores.
Jorge Carrascal levantando el trofeo de la Copa Libertadores.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad