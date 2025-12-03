Ella es Heidi Klum, modelo que presentará el sorteo del Mundial 2026; repite 20 años después

FIFA dio a conocer la lista de presentadores y artistas que le pondrán color al sorteo de grupos del Mundial 2026, gala que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 p. m., hora de Colombia, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, Estados Unidos, donde una de las anfitrionas será la modelo alemana Heidi Klum.

La germana, que también estuvo en el sorteo de la Copa del Mundo de Alemania 2026, compartirá escenario con los actores estadounidenses Kevin Hary Danny Ramírez, este último de ascendencia colombiana, por su padre.

"Es extraordinario volver a presentar el sorteo después de haberlo hecho hace 20 años en mi país”, manifestó la mujer en declaraciones destacadas por la propia FIFA en comunicado oficial.

Así se veía en la ceremonia de 2006 (minuto 4:18):



Publicidad

¿Quién es Heidi Klum, modelo que presentará el sorteo del Mundial 2026?

Tiene 52 años de edad y su nombre real (desde 2019) es Heidi Kaulitz, aunque se ha hecho llamar de diferentes maneras en el mundo artístico, pues entre 2009 y 2012 usó la denominación de Heidi Samuel.

Además de desempeñarse en las pasarelas, en las que tomó relevancia al ser uno de los ‘Ángeles’ de la marca Victoria's Secret, también es actriz, conductora y productora de televisión, pintora, entre otras actividades.

Publicidad

Presentó el sorteo del Mundial 2006, al que la Selección Colombia no asistió, y ente sus reconocidas apariciones mediáticas se cuentan sus fotos en portada de revistas como Sports Illustrated, Vpuge y Elle.

Además, participó en series de TV, entre las que se cuentan ‘CSI: Miami’, ‘Spin City’ y ‘Sex and the City’, así como en un sinnúmero de películas, comerciales y programas de concurso.

Tiene 4 hijos y sigue vigente en el mundo del espectáculo y de los deportes, ya que FIFA volvió a confiar en ella para un nuevo sorteo.

Acá, algunas de sus fotos:

Heidi Klum presentará en 2026 su segundo sorteo de un Mundial. Foto: @HeidiKlum.

Publicidad

Publicidad

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

⦁ Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

⦁ Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

⦁ Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

⦁ Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, 4 clasificados del repechaje europeo y clasificados de la repesca intercontinental.

