Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Aparecen videos de directivo de Cúcuta Deportivo, al que los Policías lo salvaron de un linchamiento

Aparecen videos de directivo de Cúcuta Deportivo, al que los Policías lo salvaron de un linchamiento

En las redes sociales se publicaron en las últimas horas imágenes de José Augusto Cadena siendo perseguido por hinchas del Cúcuta Deportivo, luego del ascenso a la Liga Betplay.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 3 de dic, 2025
José Augusto Cadena, máximo accionista del Cúcuta Deportivo.
Foto: Colprensa y pantallazo de X.

