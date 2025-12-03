Aparecen videos de directivo de Cúcuta Deportivo, al que los Policías lo salvaron de un linchamiento

Aún con el paso de las horas se sigue hablando del sufrido y trabajado ascenso del Cúcuta Deportivo a la Liga Betplay, de cara a la temporada 2026. También se menciona este miércoles la fiesta que vivieron y armaron los seguidores de los 'motilones', luego del triunfo por penaltis por un marcador 3-2 y de la labor culminada por el entrenador Nelson 'el Rolo' Flórez en pro de regresar a la gran carpa del fútbol colombiano.

Pero más allá de estos puntos, el tema que causa escándalo y polémica tiene que ver con las agresiones que sufrió José Augusto Cadena Mora, máximo accionista del equipo fronterizo, de parte de un grupo de seguidores que lo observaron festejando en la cancha del estadio General Santander.

Y en ese aspecto, en las redes sociales aparecieron nuevas imágenes desde diferentes lugares del escenario deportivo, que evidenciaron que Cadena Mora pudo haber sido blanco de un linchamiento. Así las cosas un video que circula en la red social 'X' dio cuenta de que varios efectivos policiales lo tuvieron que rodear y conducirlo hasta un lugar seguro, como quiera que varios hombres lo venían persiguiendo y lanzándole golpes.

Pero mientras que eso sucedía en los sectores aledaños a la cancha, desde una de las graderías también lo impactaron con objetos contundentes, antes de quedar a salvo.



La formación titular del Cúcuta Deportivo frente al Real Cundinamarca por la final de vuelta del Torneo BetPlay II-2025. X de @Cucutaoficial

Publicidad

Una fuente consultada por Gol Caracol en la ciudad de Cúcuta afirmó que "lo que pasa es que pese al ascenso, los fanáticos del equipo no le perdonan a Cadena todo el padecimiento del club, el sonado caso de quedar sin reconocimiento deportivo y demás. Todos acá saben que él es el poder detrás del poder y que no se mueve nada, sin que él apruebe, y por eso hay rechazo. Cuentan que incluso el martes, en la cancha, le mostraron armas blancas, eso pudo pasar a mayores".

Publicidad