RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior / Galatasaray y Besiktas se 'pelean' por fichar a jugador titular de la Selección Colombia

Galatasaray y Besiktas se 'pelean' por fichar a jugador titular de la Selección Colombia

En las últimas horas, la prensa europea reveló que Jefferson Lerma no renovará con el Crystal Palace y tanto Galatasaray como Besiktas lo siguen de cerca para ficharlo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de ene, 2026
Selección Colombia
Selección Colombia
AFP

