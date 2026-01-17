Galatasaray y Besiktas se 'pelean' por fichar a jugador titular de la Selección Colombia

La temporada del fútbol europeo ya va por la mitad de su calendario y por eso los jugadores que tienen contratos próximos a vencer ya empiezan a mover sus fichas y a buscar nuevos destinos. Tal es el caso de un titular de la Selección Colombia, a quien no le renovarían su vínculo y dos gigantes de Turquía lo siguen de cerca para hacerse con sus servicios.

Se trata de Jefferson Lerma, el volante fijo de Néstor Lorenzo en la 'tricolor' y uno de los jugadores más regulares en los últimos años en el Crystal Palace. Pese a eso, su cicló con las águilas parecer haberse cumplido y por eso ya está pensando en su futuro, sobre todo de cara al Mundial de 2026.

"Jefferson Lerma se marchará CrystalPalace este verano. El contrato del colombiano vence y una renovación parece improbable, ya que el jugador está interesado en un nuevo reto. Galatasaray y Besiktas siguen interesados y en contacto", fue la información revelada por el periodista Dominik Schneider.

El nacido en El Cerrito, Valle del Cauca, ya no es uno de los fijos en el Crystal Palace y por eso no tienen en mente extenderle su contrato. De esta manera, Lerma se marcharía de Inglaterra luego de ocho años de estadía desde su llegada en 2018 cuando lo fichó el Bournemouth.



Cabe recordar, que, Lerma ya sabe lo que es jugar un Mundial con Colombia, puesto que jugó los cuatro partidos de Rusia 2018 y ya registra cinco goles y dos asistencias en 62 encuentros.

🚨 Excl. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇴🇹🇷

Jefferson #Lerma is set to leave #CrystalPalace this summer. The Colombian’s contract expires and an extension looks unlikely, with the player keen on a new challenge. #Galatasaray and #Besiktas remain interested and in contact. #CPFC #SüperLig #PremierLeague pic.twitter.com/Spz3gc61t7 — Dominik Schneider (@FT_schneidi) January 14, 2026

Los numeros de Jefferson Lerma

Inició en Atlético Huila, donde disputó 93 partidos oficiales entre 2013 y 2015, todos en Primera División de Colombia. Allí sumó 84 partidos de liga con 6 goles, además de 9 apariciones en copas nacionales, en las que marcó 1 gol, para un total de 7 goles con el club.

Posteriormente dio el salto a Europa con Levante U. D. En el conjunto español acumuló 93 partidos oficiales entre la Primera y Segunda División, con 89 encuentros de liga y 4 de copa nacional, aportando 3 goles, todos en liga.

Su etapa más extensa fue en AFC Bournemouth, donde jugó 184 partidos oficiales entre 2018 y 2023, repartidos entre Premier League y Championship. Allí registró 178 partidos de liga y 12 goles, además de 6 partidos de copas nacionales, sin goles.

Actualmente milita en Crystal Palace, club con el que suma 98 partidos oficiales hasta la temporada 2025-26, incluyendo 76 partidos de liga, 14 de copas nacionales y 8 internacionales, con 1 gol.

En total, Lerma acumula 471 partidos y 23 goles en clubes, mostrando regularidad, experiencia internacional y un rol clave en el mediocampo.