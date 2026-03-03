Luis Javier Suárez no para su racha: vea su gol con Sporting Lisboa vs. Porto, por la Copa

Luis Javier Suárez sigue encendido con Sporting Lisboa. Este martes 3 de marzo, por la ida de las semifinales de la Copa de Portugal, contra su máximo rival, Porto, fue el encargado de abrir el marcador. Esto ocurrió al minuto 62, cuando se hizo cargo de un cobro desde el punto blanco del penalti, donde no perdonó, venciendo al guardameta, Diogo Costa.

Vea el gol de Luis Javier Suárez, con Sporting Lisboa vs. Porto, por la Copa de Portugal