Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Fluminense presentó con bombos y platillos a jugador colombiano; "es de los mejores en Sudamérica"

Fluminense presentó con bombos y platillos a jugador colombiano; "es de los mejores en Sudamérica"

Este martes, Fluminense anunció en redes sociales el fichaje de un jugador colombiano que venía siendo figura en su club. Se une al combo de cafeteros con Kevin Serna.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Pelota del Brasileirao.
Pelota del Brasileirao.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad