Fluminense presentó con bombos y platillos a jugador colombiano; "es de los mejores en Sudamérica"

El central colombiano Julián Millán se convirtió en nuevo jugador de Fluminense tras dejar Nacional como campeón uruguayo y siendo una de las grandes figuras de la liga de ese país.

"Gracias, Julián, por defender nuestros colores con tanta entrega y dedicación. Con esfuerzo y compromiso te ganaste el cariño de todo el pueblo Tricolor y te vas con el agradecimiento eterno de cada hincha", indicó el Tricolor en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Minutos después, Fluminense le dio la bienvenida con un video en el que se pueden ver varias jugadas destacadas del jugador nacido en el municipio de Bugalagrande (suroeste de Colombia) el 27 de marzo de 1998.

Millán se convirtió en nuevo jugador de Nacional a comienzos de 2025 y defendió al equipo en 56 encuentros, en los que sumó 32 victorias y 15 igualdades. Además, anotó cinco goles, tres de ellos en la Liga Uruguaya y otros dos en la Copa Libertadores.



En la última temporada, Millán conquistó con el Tricolor la Supercopa Uruguaya y luego la Liga Uruguaya.

Esto lo llevó a integrar el equipo ideal elegido por la Asociación Uruguaya de Fútbol en una encuesta anual en la que se quedó con el premio a 'Jugador del Público'.

Asimismo, en la tradicional encuesta 'América le responde a El País', en la que cada temporada el periódico local El País elige a los más destacados del continente, fue el segundo jugador más votado de la Liga Uruguaya.

Este domingo, en la derrota de Nacional por 0-1 frente a Peñarol en el Clásico enmarcado en la cuarta fecha del Torneo Apertura, Millán se despidió con lágrimas en los ojos de los hinchas tricolores.

Tras la baja del colombiano y la reciente lesión del central Sebastián Coates, el entrenador Jadson Viera deberá afrontar la próxima jornada con dos nuevos centrales.