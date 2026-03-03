Tensión y nervios en el camerino del Real Madrid; "no hay líderes, hay enfados y brincos"

El pasado lunes 2 de Marzo, en la jornada 26 de La Liga se enfrentaron en el estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid junto con el Getafe. Donde el equipo azulgrana perdió 1-0 en su propia casa. Con este resultado el equipo de Álvaro Arbeloa, ya suma dos derrotas consecutivas. Al mismo tiempo, que se encuentran en la segunda posición en la tabla del torneo español con 60 puntos, el líder de La Liga española es el Barcelona con 4 puntos más.

En el encuentro hubo múltiples momentos llenos de emociones, sensaciones, decisiones arbitrales y algunas jugadas polémicas que dieron mucho de que hablar. La principal jugada de ellas y la más controversial, apareció en el minuto 25´donde el central del Real Madrid, Rudiger realizó una jugada la cual termino con un fuerte golpe hacia su rival Diego Rico.

El central alemán impactó con su rodilla en la cara del lateral del equipo del Getafe, una jugada que según el jugador afectado la jugada fue con intensión. La polémica no tardo en llegar, luego de que no se le realizara ningún llamado de atención al jugador alemán. Diego Rico, jugador afectado no solamente presento su descontento con el jugador, si no también con el estamento arbitral, al no tomar acciones debido a la jugada por parte de su contrincante. Luego de varios minutos en el campo, apareció el primer gol del compromiso al minuto 39´, donde Martín Santriano marcaría el primer y único gol del compromiso, para de esta manera poder poner delante el marcador a favor de su equipo.

Real Madrid vs. Getafe. Getty Images.

Sin embargo, lo más preocupante ocurrió luego del pitazo final. Según informó el periodista Edu Aguirre en el medio El Chiringuito, existe un ambiente de tensión en el vestuario. “Hay mucha gente con la piel muy fina”, aseguró, señalando que cuando un jugador con peso intenta llamar la atención, la reacción no es de autocrítica, sino de confrontación. Enseguida saltan chispas del ‘y tú más”, añadió.



La falta de líderes capaces de imponer orden y poner las cartas sobre la mesa estaría agravando la situación. Lo que debería ser un espacio de corrección y unión se estaría convirtiendo en un foco de discusiones. Así, la derrota ante el Getafe no solo golpea en la tabla, sino que expone un problema más profundo en el Real Madrid, y es la fragilidad interna de un vestuario que necesita respuestas urgentes. El próximo partido en el que se enfrentará el Real Madrid, es el viernes 6 de marzo contra el Celta de Vigo a las 3:00 de la tarde hora COL.