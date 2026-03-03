Síguenos en:
Tensión y nervios en el camerino del Real Madrid; "no hay líderes, hay enfados y brincos"

Tensión y nervios en el camerino del Real Madrid; "no hay líderes, hay enfados y brincos"

Luego del enfrentamiento entre el Getafe y Real Madrid en la jornada 26 de La Liga Española, en el vestuario del técnico Arbeloa se encendieron las alarmas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Imagen de referencia del escudo oficial del Real Madrid, de La Liga de España
Imagen de referencia del escudo oficial del Real Madrid, de La Liga de España
Getty Images

