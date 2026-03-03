Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, figura en Copa Portugal: gol y victoria de Sporting Lisboa sobre Porto

Luis Javier Suárez, figura en Copa Portugal: gol y victoria de Sporting Lisboa sobre Porto

Por la ida de las semifinales, el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, volvió a reportarse en el marcador, ampliando sus números en una temporada maravillosa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, clave en triunfo de Sporting Lisboa sobre Porto
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, clave en triunfo de Sporting Lisboa sobre Porto
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad