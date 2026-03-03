Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Wolverhampton y Yerson Mosquera le dieron el golpe al campeón: triunfo 2-1 sobre Liverpool

Wolverhampton y Yerson Mosquera le dieron el golpe al campeón: triunfo 2-1 sobre Liverpool

El colero de la Premier League, Wolverhampton, venció al Liverpool, vigente campeón, con gran actuación en defensa del colombiano Yerson Mosquera.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Wolverhampton vs. Liverpool.
Wolverhampton vs. Liverpool.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad