Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Girona salió de un colombiano, para poder contratar al argentino Claudio 'Diablito' Echeverri

Girona salió de un colombiano, para poder contratar al argentino Claudio 'Diablito' Echeverri

Este domingo hubo noticias en Europa que relaciona a dos futbolistas sudamericanos. Jhon Solís se fue al Birmingham, de Inglaterra, y con eso le abrió espacio al exRiver Plate, Echeverri.

Por: EFE
Actualizado: 18 de ene, 2026
Comparta en:
Yaser Asprilla y Jhon Solís Girona
Yaser Asprilla y Jhon Solís con el Girona de España - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad