Girona vs. Rayo Vallecano EN VIVO: hora y dónde ver a Yaser Asprilla contra James Rodríguez Este miércoles 25 de septiembre, habrá duelo colombiano entre Yaser Asprilla y James Rodríguez en la Liga de España. No se pierda Girona vs. Rayo Vallecano.