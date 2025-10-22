Joven promesa argentina podría ser nuevo compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Luis Díaz podría tener un nuevo compañero en los próximos meses en el Bayern Múnich. De acuerdo con información en Europa, el jugador del Racing de Estrasburgo, Valentín el 'Colo' Barco, podría reforzar al conjunto de 'Baviera' en mitad de temporada.

El jugador de 21 años, surgido en Boca Juniors, llegaría al Bayern luego de una gran temporada en el conjunto de la Ligue 1 de Francia, con el que ha estado en 26 partidos, en los que ha jugado 2.078 minutos y ha repartido cuatro asistencias. Barco ha sido reconocido como uno de los mejores jugadores del rentado francés por su capacidad de asociación e ida y vuelta en el terreno de juego.

El argentino se desempeñaba originalmente como lateral por izquierda en el elenco 'xeneize', pero últimamente ha jugado como interior izquierdo y mediocentro, posición en la que más ha brillado en el Estrasburgo.



Según el medio TZ, ojeadores del campeón alemán fueron vistos en varios partidos observando y tomando nota de las cualidades de Barco, para intentar negociar por su fichaje el próximo mes de enero. El argentino llegaría a competir en el puesto de lateral izquierdo con Alphonso Davies y Raphael Guerreiro, pero este último se dice que no renovaría con el club, por lo que el 'Colo' llegaría a ser el relevo de la estrella de la selección de Canadá, que en este momento se recupera de una lesión grave. Por otro lado, si lo utilizaran como mediocentro tendría como rivales a Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Joshua Kimmich y Leon Goretzka, jugadores de mayor trayectoria, por lo que sería difícil que tuviera un hueco en el equipo 'teutón'.

Valentín Barco, posible fichaje del Bayern Múnich Foto: X/ @RCSA

Teniendo en cuenta los rumores de venta del 'gaucho', se dice que su club, el Racing de Estrasburgo, le habría puesto un valor de 40 millones de euros, para que el jugador deje un buen dinero en las arcas del club, teniendo en cuenta que acabaron de ejecutar para esta temporada la opción de compra de su cesión del Brighton por 10 millones de euros.

Habrá que estar pendientes de si el Bayern Múnich decide ir por Barco y sumarle un nuevo compañero que hable español a Luis Díaz, quien se ha adaptado de manera impresionante al balompié alemán, con un rendimiento que ha dejado a todos con la boca abierta en Europa. Por ahora, el 'guajiro' tendrá un nuevo desafío con su equipo esta tarde enfrentando al Brujas en el Allianz Arena por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.