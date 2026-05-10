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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de Jorge Carrascal en Flamengo vs Gremio; definición de primera del colombiano

Golazo de Jorge Carrascal en Flamengo vs Gremio; definición de primera del colombiano

El mediocampista cartagenero, Jorge Carrascal, puso el 1-0 de Flamengo sobre Gremio, este domingo, en el Brasileirao, luego de una gran jugada colectiva.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de may, 2026
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Jorge Carrascal marcó un golazo con Flamengo en el Brasileirao.
Jorge Carrascal marcó un golazo con Flamengo en el Brasileirao.
Getty

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