Golazo de Jorge Carrascal en Flamengo vs Gremio; definición de primera del colombiano

Flamengo consiguió el 1-0 contra Gremio, este domingo, gracias al futbolista colombiano Jorge Carrascal, quien apareció dentro del área para romper el cero en el marcador, en el encuentro del Brasileirao.

Al minuto 68 se dio una buena jugada colectiva del elenco de Río de Janeiro, que estaba de visitante frente al cuadro de Porto Alegre, y el que terminó convirtiéndolo en gol fue el cartagenero.

Luego de varios toques de pelota, el lateral derecho Emerson Royal mandó la pelota al punto del penal, donde se encontraba Jorge Carrascal, quien de primera y con la zurda mandó el balón al fondo de la red para el 0-1 de Flamengo sobre Gremio.

Así fue el gol de Jorge Carrascal en Gremio vs Flamengo, por Brasileirao:

