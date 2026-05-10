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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero y una asistencia magistral, para golazo de Marcos Acuña, con River Plate

Juan Fernando Quintero y una asistencia magistral, para golazo de Marcos Acuña, con River Plate

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero entró para el segundo tiempo, y al minuto 55 dijo presente con una asistencia para la anotación del ‘Huevo’ Acuña.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de may, 2026
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Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la Copa Sudamericana
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la Copa Sudamericana
AFP

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