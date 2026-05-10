Juan Fernando Quintero y una asistencia magistral, para golazo de Marcos Acuña, con River Plate

River Plate logró el empate 1-1 con San Lorenzo, este domingo en los octavos de final de la Liga de Argentina, gracias a una gran asistencia de Juan Fernando Quintero para un golazo de Marcos Acuña.

El futbolista colombiano, quien comenzó como suplente, saltó a la cancha para el inicio de la segunda parte por Maximiliano Meza, y al minuto 55 apareció con pase magistral al área para su compañero.

El 'Huevo' Acuña, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, aprovechó ese gran pase para definir con una volea y poner el 1-1 de River Plate contra San Lorenzo.



Asistencia de Juan Fernando Quintero para gol de Marcos Acuña: