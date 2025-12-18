Harold Santiago Mosquera habría 'mandado al diablo' al América: llegaría a un grande del continente

El fútbol colombiano ya bajó su telón en este 2025 al culminar los campeonatos que dejaron como ganadores a Junior (Liga II) y Atlético Nacional (Copa). Si bien los reflectores se quedaron sobre jugadores como José Enamorado y Alfredo Morelos, hay otros que lograron brillar pese a no llegar a instancias definitivas en este segundo semestre del año. Tal fue el caso del extremo Harold Santiago Mosquera, figura con Independiente Santa Fe, quien tenía todo acordado con otro club de nuestro país, pero que en las últimas horas habría cambiado de decisión y se marcharía del país para jugar en el exterior.

Según el periodista Uriel Lugt, el futbolista de 30 años viajará a Paraguay para sellar su vínculo con un club grande. "Santiago Mosquera será refuerzo de Cerro Porteño. Llega en condición de libre desde Santa Fe. Firmará su contrato por dos temporadas", contó en redes sociales.

Esta sería la cuarta experiencia internacional del nacido en Buenaventura luego de su paso por Dallas (Estados Unidos), Pachuca (México) y OFI (Grecia). Mosquera sería un pedido expreso de Jorge Bava, DT de Cerro Porteño, quien dirigió a Independiente Santa Fe hasta septiembre de 2025. El estratega hizo una gran campaña con el conjunto granate y lo sacó campeón en el Torneo Clausura.

🚨🇨🇴Santiago Mosquera será refuerzo de #CerroPorteño.



↪️ Llega en condición de libre desde #SantaFe. Firmará su contrato por 2 temporadas. Información con @JulianCaperaB sobre el adelanto de @PepiTorres17. 🤝 pic.twitter.com/Wcvz2mBRg7 — Uriel Iugt (@urieliugt) December 18, 2025

Mosquera fue uno de los jugadores más destacados de Santa Fe este año. En la Liga I dio cinco asistencias en la fase regular y el único gol que anotó fue en la final contra Independiente Medellín, el cual fue clave para la consecución del título. Para la Liga II, extremo afinó su puntería y fue mucho más determinante. Fueron seis goles en el todos contra todos, tres de ellos en las últimas tres fechas, los cuales prácticamente le dieron una agónica clasificación al 'cardenal' entre los ocho primeros. Infortunadamente una lesión no le permitir jugar más minutos y tan solo jugó tres encuentros de los cuadrangulares finales.



Lo cierto es que Mosquera se marchó de Santa Fe con 15 goles y 13 asistencias en 72 partidos, y una décima estrella que los hinchas 'leones' no olvidarán jamás.

Publicidad

Los números de Harold Santiago Mosquera



Club

Partidos

Goles

Asistencias

Tarjetas Amarillas

Tarjetas Amarilla-Roja

Tarjetas Rojas

Minutos

Independiente Santa Fe

72

15

13

6

-

2

4.971'

FC Dallas

70

13

7

-

-

-

3.483'

Millonarios FC

64

9

7

3

-

-

4.003'

OFI Crete

39

3

3

1

-

-

1.233'

Deportivo Cali

33

4

1

2

-

-

1.728'

CF Pachuca

21

-

1

-

-

-

606'

CF Pachuca U19

1

-

-

-

-

-

59'

Total

300

44

32

12

-

2

16.083'

