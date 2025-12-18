Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Harold Santiago Mosquera habría 'mandado al diablo' al América: llegaría a un grande del continente

Harold Santiago Mosquera habría 'mandado al diablo' al América: llegaría a un grande del continente

América de Cali era el equipo que más había pujado por el fichaje de Harold Santiago Mosquera, sin embargo, los planes cambiaron y todo apunta a otro destino.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Harold Santiago Mosquera Santa Fe
Harold Santiago Mosquera celebra gol con Santa Fe
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad