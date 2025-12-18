En Junior no dejan de enviar 'picantes' mensajes: "Siempre nos quieren dar codazos desde Bogotá"

Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga BetPlay II-2025 con una actuación contundente en la gran final frente a Deportes Tolima. El equipo rojiblanco selló la serie con un global de 4-0, tras imponerse 3-0 en el partido de ida y 1-0 en la vuelta, resultados que reflejaron la superioridad del conjunto dirigido por Alfredo Arias. En medio de los festejos, Fuad Char, máximo accionista del club, habló con la prensa y dejó varias reflexiones sobre el título obtenido.

Al ser consultado sobre si fue difícil alcanzar la estrella, Char fue directo y fiel a su estilo: “Jugamos sabroso, no sufrimos para nada”, una frase que resume la sensación general que dejó Junior a lo largo de la serie final. El equipo mostró control del juego, efectividad en ataque y orden defensivo, aspectos que terminaron marcando la diferencia frente a un Tolima que no logró competir de igual a igual.

El dirigente también destacó el compromiso del plantel, especialmente en los momentos de mayor exigencia. “Se entregaron unidos, ustedes los vieron con 10 hombres, las rechazaban todas”, señaló, resaltando la actitud solidaria y el esfuerzo colectivo que sostuvo al equipo incluso en inferioridad numérica en la vuelta. Para Char, esa unión fue clave para cerrar el campeonato sin sobresaltos.

Más allá de lo deportivo, el título tuvo un significado especial para la región Caribe. Eso sí, las declaraciones no dejaron de ser picantes. “Muy contento, sobre todo que la gente la goza mucho. La pelea de nosotros, la pelea de las regiones, siempre nos quieren dar codazos desde Bogotá y estas son las demostraciones de que somos un pueblo grande. Lo que está demostrando Barranquilla es un ejemplo para la nación y esto de Junior es un complemento de todo eso”, afirmó, dándole al triunfo una lectura que trasciende la cancha.



Finalmente, Char contó cómo fue el contacto con los protagonistas tras la consagración: “Estaban contentos y ofreciéndome el campeonato”, reveló, en una escena que sintetiza la conexión entre directivos, jugadores y afición.

“Vamos a ir por tres o cuatro jugadores, ya tenemos un equipo armado. Pensamos en un delantero extranjero”, dijo Fuad Char Abdala, accionista de Junior. pic.twitter.com/mwj9jBLkGX — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 18, 2025