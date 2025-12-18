¿Luis Fernando Muriel es una opción para Junior?; Fuad Char lo reveló todo

Junior de Barranquilla cerró el segundo semestre de 2025 con una consagración contundente al vencer 4-0 a Deportes Tolima en la final de la Liga BetPlay II-2025, con un 3-0 en la ida y un 1-0 en la vuelta. En medio de la celebración por la estrella número 11, Fuad Char, máximo accionista del club, atendió a la prensa y habló con claridad sobre el futuro inmediato de la institución, marcado por la planificación de la temporada 2026.

Uno de los primeros temas fue el calendario que se avecina y la organización del proyecto deportivo. “Vamos a manejar eso con el técnico. El campeonato comienza el 15 de enero, jugamos la Superliga con Santa Fe”, señaló Char, dejando claro que la preparación será conjunta con el cuerpo técnico para llegar en óptimas condiciones a los primeros retos del año.

Sobre el mercado de fichajes, el dirigente fue mesurado y descartó una renovación profunda del plantel campeón. “Vamos a hacer algunos refuercitos, arriba, en el mediocampo, en la defensa, tres o cuatro cositas no más, porque tenemos equipo”, explicó. En esa línea, precisó que, más que nombres propios, ya tienen claras las necesidades. “No hay nombres, pero hay posiciones, queremos tener un defensa adicional, un volante en el mediocampo y queremos tener un delantero, delantero nueve nueve”.

Char también confirmó decisiones logísticas importantes para el club. “Sí”, respondió de manera tajante cuando se le consultó si Cartagena está definida como nueva sede, un movimiento que apunta a fortalecer la presencia del Junior en la región Caribe.



En cuanto al esperado delantero, aclaró que no necesariamente será extranjero. “No tiene que ser, estamos apuntando a uno muy bueno, ojalá lo podamos traer”, dijo. Además, despejó rumores sobre algunos nombres: “Dentro de lo que estamos mirando, no. No lo hemos visto. Estamos mirando un nueve más joven”, afirmó sobre Luis Fernando Muriel.

Luis Muriel en Orlando City AFP

Respecto a la continuidad de figuras actuales, fue claro con José Enamorado: “No hay nada para Enamorado. Tiene contrato para todo este año 2026”, y destacó su rendimiento colectivo. “A todos, pero todo el grupo, todo el equipo. Los dos partidos con Tolima fueron una alegría total, tanto el partido del viernes como el partido del martes”.

Finalmente, confirmó la situación contractual de Mauro Silveira y habló de los premios por el título. “Él está comprado, llegó comprado”, dijo sobre el jugador, y agregó con una sonrisa: “Siempre tienen unos premios gorditos”. Junior celebra la estrella 11, pero ya mira con ambición lo que viene.