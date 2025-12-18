Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Luis Fernando Muriel es una opción para Junior?; Fuad Char lo reveló todo

¿Luis Fernando Muriel es una opción para Junior?; Fuad Char lo reveló todo

En medio de las celebración de la estrella 11, Fuad Char, máximo accionista de Junior, habló de inmediato sobre posibles refuerzos y el nombre de Luis Fernando Muriel se puso sobre la mesa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Muriel, colombiano del Orlando City.
Luis Muriel, colombiano del Orlando City.
Orlando City.

Publicidad

Publicidad

Publicidad