Publican nuevo regaño a Jhon Jáder Durán en Fenerbahce; aviso previo a clásico

Jhon Jáder Durán sigue dando de qué hablar en el Fenerbahce de Turquía, donde suele hacer más ruido por su conducta que por su desempeño en el terreno de juego.

Sus últimas pataletas, vistas como acciones reprochables, no pasan por alto en el cuerpo técnico ni entre los directivos del elenco amarillo del Bósforo y por ello le pusieron los puntos sobre las íes, como se dice popularmente, algo que ya habían hecho días atrás.

El atacante antioqueño de 21 años de edad fue requerido por las autoridades del club otomano para ser reprendido, lo cual ocurrió en privado. Sin embargo, prensa de Estambul filtró lo que ocurrió en la reunión con el jugador y publicó el tirón de orejas que le pegaron.

Los hechos puntuales por los que solicitaron a Durán tienen que ver con el cabezazo que el dio a un rival del Ferencvaros de Hungría en Europa League, agresión por la que fue expulsado, y principalmente por el desplante que jormadas después le hizo a su director técnico, al que –con evidente furia– le negó el saludo luego de que este lo sustituyera del un partido, dejándole la mano estirada bajo la vista de espectadores, compañeros, y medios de comunicación, escena que se volvió viral.



Regaño a Jhon Jáder Duran en Fenerbahce previo a clásico

El delantero paisa no estaba ciñéndose al código de disciplina del conjunto dirigido por el entrenador italiano Domenico Tedesco y por ello la dirigencia presidida por Sadettin Saran optó citarlo para llamarle la atención y advertirle sobre lo que puede ocurrir si continúa actuando de forma polémica, ya que se avecina el duelo de local contra Besiktas por la Copa de Turquía, programado para el martes 23 de diciembre.



En ese sentido, el diario deportivo Skorar filtró lo que motivó el llamado al jugador, que en un clásico anterior, frente a Galatasaray, hizo gestos obsenos tras hacer un gol: “El comportamiento del delantero provocó la intervención de la directiva y el cuerpo técnico”.

Publicidad

Acto seguido, el periódico publicó cómo fue la reprimenda y el viso que le dieron: “Durán mantuvo una reunión privada durante la cual le advirtieron: ‘Es natural que quieras jugar. Sin embargo, debes controlar tu temperamento". Y lo pusieron bajo aviso: "De lo contrario, nos perjudicarás”.

Resta esperar si el ‘cafetero’ acatará las indicaciones, lo cual se podrá ver en sus próximas presentaciones, el 20 de diciembre en la vista al colero Eyupspor, por la liga local, y el 23 en el clásico y reaferido.