Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Publican nuevo regaño a Jhon Jáder Durán en Fenerbahce; aviso previo a clásico

Publican nuevo regaño a Jhon Jáder Durán en Fenerbahce; aviso previo a clásico

El futbolista colombiano fue llamado al orden por los mandamases del equipo turco debido al polémico comportamiento en el que este ha venido teniendo, pues no quieren que reincida contra el Besiktas.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Jáder Durán, regañado en Fenerbahce de Turquía por su comportamiento..jpg
Jhon Jáder Durán, regañado y advertido en Turquía.
Foto: Fenerbahce.

Publicidad

Publicidad

Publicidad