Hinchas de Nacional se ilusionan con James Rodríguez; todo por video de Salomé, su hija

Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa BetPlay, tras vencer 1-0 a Independiente Medellín, en el marcador global, con anotación de Andrés Felipe Román y la final dejó toda clase de imágenes. Una de ellas fue protagonizada por Daniela Ospina, hermana del arquero, David Ospina, y su hija, Salomé.

A través de redes sociales, específicamente en su cuenta de Tik Tok, publicaron un video en el que ambas se abrazan, celebrando el título de Atlético Nacional y poniendo la icónica frase: "soy del verde, soy feliz".

De inmediato, las reacciones aparecieron y, en los comentarios, los hinchas del 'verde paisa' hicieron una petición. Todos aclamaron por James Rodríguez, padre de Salomé y expareja de Daniela.

"Mira, James, la alegría de tu hija, ponte la '10' de Nacional", "Salo, dile al papá que venga", "por favor, díganle a James que juegue para el verde", "Salomé, convence a papá de venir al más grande", "Salo, nos traerá a nuestro James", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Por Dios, @jamesdrodriguez vení a cumplirle el sueño a Salomé. pic.twitter.com/MHVppbUx8B — Jose Diaz (@Josetad18) December 18, 2025

Disturbios en la final de Copa BetPlay, entre Nacional y Medellín

Al menos 59 personas resultaron heridas en medio de disturbios protagonizados por hinchas en el estadio Atanasio Girardot. Los fanáticos de Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentaron al término del partido de vuelta de la final de la Copa BetPlay, que ganó 1-0 el club 'verdolaga'.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a decenas de aficionados corriendo en la cancha y lanzándose objetos. El escuadrón antidisturbios de la policía intervino ante el caos y pudo controlar la situación, luego de varios minutos.

Desmanes en el estadio Atanasio Girardot, tras la final de Copa BetPlay, entre Nacional y Medellín Colprensa

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, reportó que 52 hinchas fueron atendidas por médicos, mientras que la policía dio cuenta de siete uniformados heridos. Además, se precisó que los responsables son buscados gracias a la imágenes de videos de cámaras de seguridad y serán "judicializados".

La ceremonia de entrega de medallas y trofeo a Atlético Nacional no pudo realizarse, sino hasta un largo tiempo después. Los disturbios empañaron una fiesta de banderas y cánticos a la que habían asistido más de 43.000 hinchas.