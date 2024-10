¡Hay esperanza para James Rodríguez!: el '10' y la noticia previo a juego por Copa del Rey

¡Hay esperanza para James Rodríguez ! El volante colombiano no vio minutos con el Rayo Vallecano el fin de semana y ante un nuevo partido de su club, este martes 29 de octubre por la Copa del Rey, el '10' podría tener chances nuevamente con el elenco 'rayista'.

Íñigo Pérez, técnico del conjunto madrileño, habló este lunes en conferencia de prensa previa para lo que será el compromiso frente a Villamuriel y en donde el Rayo hará de visitante. Si bien no dio nombres propios para lo que será el posible equipo titular, sus declaraciones dan entender que el capitán de la Selección Colombia estaría entre los seleccionados.

"El once lo tengo perfilado, pero no obedece a la palabra rotaciones. Mañana (martes) es una oportunidad para el que inicie se pueda exponer. No me gusta entrar en nombres propios. Quiero que la gente disfrute de los jugadores que están teniendo menos minutos. No hay que menospreciar a la Copa del Rey ni al Villamuriel", esas fueron las palabras de Íñigo Pérez en la antesala del juego que se efectuará en el Estadio Nueva Balestera.

James Rodríguez en el calentamiento previo antes del partido contra Alavés. Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images

Así las cosas todo parece indicar que Rodríguez Rubio sumaría minutos con el Rayo para lo que será la primera eliminatoria por Copa del Rey.

¿Qué otras declaraciones dejó Íñigo Pérez previo al compromiso frente a Villamuriel?

"La Copa es una competición que me gusta mucho. Sabiendo que principalmente se cumple el objetivo, tenemos que ir pasando eliminatorias. Tenemos plantilla para competir en ambas competiciones", agregó.

Ya sobre el rival, Pérez sostuvo que "sabemos de la importancia del partido, lo que supone para el Villamuriel que un equipo de Primera División les visite. Nosotros tenemos que ser capaces de mantener una máxima indiferente del rival, estadio y situación. Tenemos que ir a ganar el partido".

Recordemos que en el triunfo 1-0 del Rayo Vallecano sobre Alavés el sábado anterior por Liga de España, James Rodríguez permaneció todo el compromiso de la jornada número once en el banco de suplentes.

¿A qué horas es el partido entre Villamuriel y Rayo Vallecano, por Copa del Rey?

El horario de este duelo está pactado para la 1:00 de la tarde, en horario de Colombia, de este martes 29 de octubre.

¿En qué división juega el Villamuriel?

Es un club de la provincia de Palencia. Fue fundado en 1976 y en la actualidad milita en el Grupo A de Primera División Regional, tras el descenso en la temporada 2016/2017 en el que jugaba en el Grupo VIII de la Tercera División.