Junior tiene lista su sede de Copa Libertadores, lejos de Barranquilla; “seremos un gran anfitrión”

Junior de Barranquilla conocerá a sus rivales en fase de grupos de Copa Libertadores el próximo 19 de marzo, pero mientras tanto le entregaron la sede en la que disputará los partidos del certamen internacional, ya que no podrá contar con el Metropolitano Roberto Meléndez, que se encuentra en remodelación.

Aunque ya se sabía que jugarían en Cartagena, este jueves hubo novedades y allí estuvo el periodista de 'Blu Radio', Fabio Poveda, quien entregó detalles de las mejores que hubo en el Jaime Morón, para albergar la competencia Conmebol.



Cartagena, la sede del Junior en Copa Libertadores 2026

El citado periodista explicó de entrada "que como el Metro está siendo, bueno, lo van a poner nuevo, precisamente hoy el Alcalde Alejandro Char mostró un render de cómo va a quedar, eso lo están haciendo para la final Copa Sudamericana que será en el mes de noviembre", para luego confirmar que "por eso, Junior no podrá jugar en Barranquilla la Copa Libertadores y se muda para Cartagena".

Con ese panorama, Fabio Poveda puntualizó en que "hoy (jueves) acá en Cartagena el Alcalde hizo un recorrido de los arreglos que se le hicieron al estadio Jaime Morón, ya pasó la prueba de Conmebol que estuvo inspeccionando, cambiaron camerinos, una torres nueva de luminarias, la cancha se ha mejorado notablemente y ahora más que se conozca cuáles van a ser los rivales".

La formación titular de Junior de Barranquilla frente a Nacional en el Romelio Martínez. Colprensa

Además, en declaraciones de Dumek Turbay, máximo mandatario de la ciudad heroica, resaltó lo que significa albergar una competición internacional, y especialmente tener al Junior en estos partidos tan importantes.



"Nosotros queremos que la Copa Libertadores se quede aquí, que siga avanzando, seremos un gran anfitrión, la institución se sentirá a gusto en Cartagena. Acá hay hinchas del fútbol y más con un espectáculo como la Libertadores", afirmó el Alcalde en charla con los medios, este jueves, directamente desde el estadio Jaime Morón.

Publicidad

Cabe recordar que actualmente el Junior de Barranquilla está disputando sus encuentros de la Liga BetPlay 2026-I en el Romelio Martínez, que tiene menos capacidad para hinchas, todo mientras se termina la remodelación del Metropolitano, que será la final de la Copa Sudamericana 2026, en el mes de noviembre.