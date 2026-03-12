Síguenos en:
Gol Caracol  / Junior tiene lista su sede de Copa Libertadores, lejos de Barranquilla; “seremos un gran anfitrión”

Junior tiene lista su sede de Copa Libertadores, lejos de Barranquilla; “seremos un gran anfitrión”

Este jueves se dieron novedades respecto a lo que será la presencia del Junior en la fase de grupos de la Libertadores, jugando en Cartagena, ante la remodelación del Metropolitano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de mar, 2026
Junior de Barranquilla
Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Luis Muriel con Junior de Barranquilla - Foto:
Junior Oficial

