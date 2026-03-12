Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Jhon Durán en Fenerbahce elegía qué partidos jugar; no nos podíamos dar ese lujo en el club"

"Jhon Durán en Fenerbahce elegía qué partidos jugar; no nos podíamos dar ese lujo en el club"

El presidente del cuadro turco 'destapó la olla' y, refiriéndose a la salida del colombiano, reveló varios detalles que ocasionaron su adiós definitivo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de mar, 2026
Comparta en:
Jhon Durán en duelo con el Al Nassr, de Arabia Saudita.
Jhon Durán en duelo con el Al Nassr, de Arabia Saudita.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad