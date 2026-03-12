"Jhon Durán en Fenerbahce elegía qué partidos jugar; no nos podíamos dar ese lujo en el club"

En territorio turco se armó la polémica respecto a lo que fue la salida de Jhon Jáder Durán en el pasado mercado de fichajes, con rumbo hacia el fútbol ruso.

Y es que, luego de haberse coronado campeón con Fenerbahce; el joven atacante ‘cafetero’ sorprendió por cambiar de club rápidamente. Sin embargo, el mismo presidente del cuadro de Estambul habló hace un par de horas sobre el tema, dejando ‘mal parado’ al goleador, quien habría tomado comportamientos inadecuados durante el último tiempo.

Sadettin Saran, quien es el máximo dirigente de Fenerbahce, se confesó y admitió que desde un inicio sabía que Jhon Jáder no era el tipo de futbolista que quería para su equipo. No obstante, las cosas se dieron de esa manera y al final, fue una apuesta que nunca se terminó consolidando.

Sadettin Saran, presidente de Fenerbahçe, y Jhon Durán

“Pensamos que Jhon Durán y yo haríamos una muy buena pareja. Es innegable que Jhon Durán tiene mucho talento. Al hacer fichajes, tanto de mi etapa como entrenador en el Fenerbahce y del Borussia Dortmund, nunca me fijo solo en el talento de un jugador, sino que también en su capacidad para integrarse en el equipo. Jhon Durán no era el tipo de jugador que quería fichar, pero el día que me seleccionaron en el Samadira, fue uno de los primeros jugadores con los que hablé”, reveló de entrada el presidente del conjunto de Estambul, contando cómo terminó concretando el fichaje del colombiano.



De todas maneras, pese a las buenas actuaciones que tuvo en varios partidos el ‘cafetero’; el máximo dirigente reveló que hubo un problema específico, con el que en el cuadro turco terminaron decidiéndose por darle salida a Durán. “Le hablé en español y le explicamos las cosas; yo le dije, ‘se ha dicho mucho de nosotros. Seremos una familia aquí’. Él me contó sus problemas, hablábamos tres o cuatro veces por semana, llegó a un buen punto y hasta marcó goles cruciales en situaciones cruciales. Nos mantuvo en la lucha. Beşiktaş, Galatasaray; pero, por desgracia, hubo un problema de adaptación desde el primer día”, agregó Sadettin Saran.

“Si hubiéramos seguido con Jhon Durán, habríamos traicionado al equipo porque, a diferencia de nuestros otros jugadores, él empezó a priorizarse a sí mismo. La gota que colmó el vaso fue cuando dijo, ya sea el día anterior o esa misma mañana, ‘no voy al partido’, en el juego de ida contra el Bucarest. Ningún jugador del Fenerbahce puede elegir qué partidos jugar. Jhon Durán fue una novedad inesperada”, concluyó el presidente del conjunto turco, lamentándose por lo sucedido y explicando las razones que desataron en la inminente salida del colombiano.

Jhon Durán en Fenerbahçe vs. Konyaspor.

Ahora Jhon Durán se encuentra en el Zenit de Rusia, a la espera de volver a reencontrarse con su nivel futbolístico, para aspirar a jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia. No obstante, las polémicas con él no paran y, de lo más reciente con lo que ha destacado, es por su ‘tiradera’ a Carlos ‘Pibe’ Valderrama.