Drama de arquero de la Selección de México a meses del Mundial 2026; paso a seguir e incapacidad

El América anunció este jueves que el guardameta Ángel Malagón, de la Selección de México, requerirá de entre seis y ocho meses de recuperación luego de ser operado de una rotura del tendón de Aquiles, por lo que queda fuera del Mundial 2026.

"El Club América informa que el procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón fue un éxito. El tiempo de recuperación total de nuestro guardameta será de entre seis y ocho meses", escribió el equipo en un comunicado.

Malagón, de 29 años, se perfilaba como el favorito de Javier Aguirre para ser el arquero titular en el partido inaugural del Mundial, del próximo 11 de junio, en el que México juega ante Sudáfrica, pero una rotura en el tendón de Aquiles lo ha dejado fuera de la justa.

Ángel Malagón se perfilaba como el arquero titular de México para el Mundial 2026. Getty

La lesión ocurrió el martes pasado, durante la victoria de su equipo por 0-1 sobre el Philadelphia Union, de la MLS, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.



Sucedió en la recta final del primer tiempo en una jugada sin contacto en la que al intentar despejar, el arquero perdió apoyo en la pierna izquierda y cayó al césped con evidente dolor.

Fue retirado del terreno y luego de los estudios pertinentes se determinó la gravedad de la lesión.

Malagón fue sometido este lunes a una cirugía para reparar el tendón y, aunque el procedimiento fue un éxito, quedó fuera de la actividad de las Águilas en el Clausura local, en la Copa de Campeones de la Concacaf y del Mundial con el Tri.

A pesar del momento, antes de entrar a la cirugía Malagón agradeció los mensajes de apoyo de sus compañeros José Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa, porteros que también luchan por un lugar en la lista final para el Mundial.

"Me han escrito mis compañeros. Estoy agradecido con Acevedo, José y Memo. Gracias también a la afición de mi equipo y de los contrarios por todos los mensajes de apoyo. Estoy agradecido de estar aquí todavía", dijo Malagón.

No es la primera vez que se pierde un evento importante. Se lesionó antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que le costó la titularidad; y quedó fuera de la Copa América 2024 por una lesión muscular.

"Ese sueño parece esfumarse. Herido y triste, con el alma en pedazos, trato de entender la situación, pero me pregunto por qué", concluyó el guardameta respecto a su baja del Mundial.

Selección de México en uno de los partidos preparatorios de cara al Mundial 2026. AFP