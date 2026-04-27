Imagen viral del 'Caballo' Márquez tras marcar gol, tras frustración en el fútbol de Costa Rica

Ricardo 'Caballo' Márquez está actualmente en el Cartaginés, de Costa Rica, donde viene de marcar un gol fundamental para su confianza luego de varios partidos en los que se vio frustrado por no poder anotar y que fue viral en redes sociales.

Pues hace algunas horas, en el encuentro de su equipo frente a Guadalupe, por la última fecha del campeonato costarricense, el delantero colombiano pudo salir del mal momento que pasaba y anotó en la goleada 5-0, aportando en el cuarto tanto del compromiso.

El pasado 21 de abril en la victoria 2-1 del Cartaginés sobre el San Carlos, Ricardo 'Caballo' Márquez tuvo una chance de marcar gol en los minutos finales, pero fue desviado su remate y de inmediato se vio su tristeza y frustración por lo sucedido. El samario pidió el cambio de inmediato, se puso a llorar y tuvo que ser consolado por algunos de sus compañeros, una imagen que se viralizó en redes sociales y dio de qué hablar.

🙁 Increíble: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez erra una opción de gol y, entre lagrimas, pide ser sustituido



👀 En 18 partidos y 1.101 minutos ha anotado un gol pic.twitter.com/ihSPx4bIzE — diegol (@diegoooool__) April 22, 2026

Pero ahora, el colombiano logró quitarse es mala racha que estaba pasando y marcó para su equipo, aunque también se le vio nostálgico en la celebración.



🇨🇴🇨🇷🐎 Y un día llegó el PRIMER GOL DEL ‘CABALLO’ MÁRQUEZ por Liga con CS Cartaginés de Costa Rica.



😮‍💨 Después de la frustración por no poder anotar en partidos anteriores, la emoción le volvió a ganar al delantero tras anotar. pic.twitter.com/YHuF5LsCRo — Toque Sports (@ToqueSports) April 27, 2026

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El delantero, de 28 años, no ha logrado recuperar el nivel que mostró en el Unión Magdalena en su primera etapa entre 2018 y 2020. Luego de eso pasó por Millonarios pero no pudo tener una buena versión, regresó al Unión, tuvo un breve paso por el Bucaramanga y en el 2025 tuvo un tercer ciclo en el cuadro 'del ciclón bananero'.

En este 2026 decidió irse al fútbol internacional, con el Cartaginés de Costa Rica, pero tampoco ha podido acoplarse, aunque ya suma dos goles en las primeras 18 jornadas del campeonato de ese país.