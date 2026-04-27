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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Imagen viral del 'Caballo' Márquez tras marcar gol, tras frustración en el fútbol de Costa Rica

Imagen viral del 'Caballo' Márquez tras marcar gol, tras frustración en el fútbol de Costa Rica

El delantero colombiano Ricardo 'Caballo' Márquez anotó gol con su equipo el Cartaginés y se pudo quitar la mala racha que estaba pasando y que lo hizo llorar en pleno partido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Ricard 'Caballo' Márquez
Ricard 'Caballo' Márquez celebra gol con el Cartaginés de Costa Rica - Foto:
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