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Gol Caracol  / Vea el gol de Folarin Balogun, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Vea el gol de Folarin Balogun, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

El cuadro norteamericano empezó imparable en este certamen mundialista y, tras media hora de juego volvió a invocar la pelota dentro del arco paraguayo. Aquí la anotación,

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Folarin Balogun festejando anotación con Estados Unidos, en el Mundial 2026.
Folarin Balogun festejando anotación con Estados Unidos, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Estados Unidos no le baja el ritmo y, a pesar de que le hayan anulado el segundo gol minutos atrás; nuevamente lo volvió a intentar hasta aumentar la diferencia.

Y es que, tras una desatención en la marca por parte de la defensa paraguaya, Folarin Balogun apareció para marcar el 2-0 parcial, con un solitario remate en el área rival, que sorprendió a todos los 'guaraníes'.

Jugadores de Estados Unidos festejando anotación en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el autogol de Damián Bobadilla, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional.
Fútbol Colombiano

Diego Arias y un emotivo adiós de Nacional: "Más que despedirme, es agradecer"

De esta manera, el cuadro norteamericano gana cómodamente frente a los sudamericanos, en la primera mitad del juego.

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