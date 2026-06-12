Vea el gol de Folarin Balogun, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Estados Unidos no le baja el ritmo y, a pesar de que le hayan anulado el segundo gol minutos atrás; nuevamente lo volvió a intentar hasta aumentar la diferencia.

Y es que, tras una desatención en la marca por parte de la defensa paraguaya, Folarin Balogun apareció para marcar el 2-0 parcial, con un solitario remate en el área rival, que sorprendió a todos los 'guaraníes'.

De esta manera, el cuadro norteamericano gana cómodamente frente a los sudamericanos, en la primera mitad del juego.