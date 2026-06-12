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Gol Caracol  / "Tenemos un equipo de calidad en el Mundial 2026; nos llaman los brasileños de África"

"Tenemos un equipo de calidad en el Mundial 2026; nos llaman los brasileños de África"

A pesar de que ya empezó la acción en el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, falta el debut de algunas selecciones y, desde ya, 'meten miedo'.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Balón oficial y trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Balón oficial y trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
AFP

El lateral del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, reconoció la calidad de los jugadores de la selección brasileña, pero avisó que Marruecos también tiene un elenco técnico y que por eso se han ganado el apodo de los "brasileños de África".

"Todos sabemos la calidad que tienen los jugadores de Brasil, pero nosotros también tenemos un equipo de calidad. Nos llaman los brasileños de África, conocemos nuestros puntos fuertes", declaró la estrella de los Leones del Atlas a los periodistas.

Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Gol Caracol

El Mundial 2026 sufriría la baja de una de sus estrellas; "se perdería el debut con su selección"

El exjugador del Real Madrid compareció en rueda de prensa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde este sábado debutarán en el Mundial 2026 frente a la Canarinha de Vinícius Júnior, Raphinha y compañía.

Hakimi se refirió a Vini, extremo del Real Madrid, como "un jugador espectacular" al que solo podrán parar con una "defensa fuerte".

"Hemos entrenado para esto y nos hemos preparado para esto. Creo que el equipo está listo y confío en que vamos a obtener un buen resultado", aseguró.

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No obstante, descartó la etiqueta de "favoritos" frente a un Brasil que ha perdido el lustre de décadas anteriores.

Brahim Díaz y Achraf Hakimi, jugadores de Marruecos.
Brahim Díaz y Achraf Hakimi, jugadores de Marruecos.
AFP.

Por ello, espera un partido "bastante equilibrado" contra los pentacampeones del mundo, en el que la "efectividad" de cara a portería marcará la diferencia.

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"Jamás voy a dudar de la capacidad de Marruecos, tengo orgullo de haber llegado donde hemos llegado", reivindicó.

Marruecos fue la gran revelación en Qatar 2022 después de conseguir un histórico cuarto puesto, siendo la primera vez que un país africano alcanzó unas semifinales en una Copa del Mundo.

Después de enfrentarse a Brasil, el 19 de junio se medirá a Escocia y cerrará su participación en el Grupo C el día 24 contra Haití.

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